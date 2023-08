Lunedì 31 luglio, su Canale 5, è andata in onda l'ultima puntata di Temptation Island. Tra le coppie che hanno deciso di prendere due strade differenti ci sono Mirko e Perla: un mese dopo l'ex coppia ha dichiarato di avere avuto solamente un contatto telefonico, ma di non essersi più rivista. Nel frattempo, l'ex protagonista ha avviato una frequentazione con la sua tentatrice Greta: i due si sono fatti un tatuaggio uguale e hanno conosciuto le rispettive famiglie.

Mirko frequenta Greta

In occasione della precedente puntata di Temptation Island, Mirko e Perla hanno deciso di prendere una strada differente.

Nel corso della puntata finale, i due ex volti hanno confermato che un mese dopo la situazione non è cambiata: lei frequenta il tentatore Igor, mentre lui ha deciso di frequentare la sua tentatrice Greta. Per quanto riguarda Mirko in realtà ci sono state delle grandi novità: i due giovani hanno deciso di effettuare un tatuaggio uguale. Ma non è tutto, perché Mirko e Greta hanno anche già conosciuto le rispettive famiglie. Sui social, la mamma di lei ha postato uno scatto mentre si trova in barca insieme al nuovo compagno della figlia.

Alle telecamere di Temptation Island, Greta ha spiegato di essere stata lei ad inviare il primo messaggio e lui è andato a trovarla nella sua città: "Gli ho fatto conoscere la mia famiglia".

Dal canto suo Mirko ha affermato: "È stato bello. Se è così speciale lei, lo è anche la sua famiglia. Greta è dolce, sensibile, mi dà tanto equilibrio, siamo molto complici. Anche solo guardandoci ci capivamo”.

Il commento di alcuni utenti del web

All'inizio del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, moltissimi telespettatori si erano schierati dalla parte di Mirko.

Al termine, però, c'è stato un cambio di rotta al punto che l'ex fidanzato di Perla e la sua nuova fiamma Greta sono finiti al centro delle polemiche. A detta di alcuni utenti la neo coppia avrebbe bruciato le tappe: "Tatuaggio di coppia dopo un mese? Senza parole". Un utente si è domandato come sia possibile che una persona in 10 giorni possa cancellare 5 anni di relazione.

Tuttavia, a difendere Mirko ci ha pensato la suocera: quest'ultima ha sostenuto che le emozioni non mentono mai.

Lo sfogo di Perla

Durante la messa in onda dell'ultima puntata di Temptation Island, Perla si è lasciata andare sui social a un lungo sfogo. L'ex di Mirko ha spiegato di avere partecipato al programma come una "bambina che credeva follemente nell'amore", ma ne è uscita totalmente cambiata: in 21 giorni ha vissuto gioie, dolori, ma è anche riuscita a provare nuove emozioni.

A tal proposito ha capito di avere raggiunto nuove consapevolezze, ovvero non importa da quanto tempo si conoscono le persone, poiché non si finirà mai di conoscerle.