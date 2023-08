Sono passati quasi due mesi da quando Antonella FIordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati, ma tra i fan del Grande Fratello Vip c'è ancora chi crede in un ritorno di fiamma. Per spegnere le ultime speranze degli "irriducibili" Donnalisi, l'influencer ha deciso di smettere di seguire su Instagram sia gli ex suoceri che tutte le fanpage nate per supportare la coppia nata all'interno della casa.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Attraverso riflessioni e gesti social, Antonella continua a dire addio ad Edoardo e all'amore sbocciato al Grande Fratello Vip.

Visto che tanti fan della coppia ribattezzata "Donnalisi" non si rassegnano al fatto che sia tutto finito da mesi, la giovane ha deciso di esporsi un'altra volta con un paio di mosse inequivocabili.

Nel giorno di Ferragosto, dunque, Fiordelisi ha smesso di seguire su Instagram sia i genitori dell'ex fidanzato che tutte le fanpage che supportano ancora oggi la relazione che è nata all'interno della casa di Cinecittà. Dal profilo della salernitana, dunque, nell'ultimo periodo sono spariti: Donnamaria, entrambi i suoceri e le pagine che sono state aperte per sostenere lei e l'ormai ex compagno.

La ragazza continua a prendere le distanze dall'uomo del quale si era innamorata sotto i riflettori e, nonostante i recenti incontri per impegni di lavoro concordati in precedenza, tra loro la situazione appare sempre più gelida.

La frecciatina al protagonista del Grande Fratello Vip

Che Antonella non voglia più avere niente a che fare con Edoardo, lo si è evinto anche da una frase che ha postato in questi giorni su Twitter. "Le donne con le p.... hanno sempre infastidito gli uomini senza", ha scritto la ragazza a poco più di un mese dall'addio definitivo al fidanzato.

Prima che Fiordelisi decidesse di cancellare dal suo account Instagram Donnamaria, i suoceri e le fanpage Donnalisi, erano ancora in parecchi a sperare in un ritorno di fiamma. Anche se sono circolati molti Gossip durante l'estate, sembra che sia l'influencer che il romano non abbiano ancora trovato un'altra persona con la quale trascorrere gli ultimi scampoli di vacanze.

La 24enne, in particolare, si fa vedere sempre e solo in compagnia degli amici e ogni volta che trapela qualche gossip su presunti nuovi flirt, si affretta a smentirli e a chiarire che è felicemente single.

Gli amori nati al Grande Fratello Vip

Non solo Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono giunti ad un punto di non ritorno dopo l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip che li ha fatti incontrare e innamorare non molti mesi fa.

Poco prima di Ferragosto, infatti, anche Oriana e Daniele si sono allontanati e hanno lasciato intendere che la loro relazione sarebbe in crisi per l'ennesima volta da quando è iniziata. L'influencer, in particolare, ha rimosso dal suo profilo Instagram tutte le foto di coppia che aveva pubblicato e in questi giorni si è rilassata in vacanza con la mamma.

Dal Moro, invece, si sta esponendo poco sui social network ma c'è chi sostiene che non avrebbe reagito affatto bene alla decisione della compagna di tornare a vivere in Spagna per intraprendere nuove strade professionali (si parla di un reality-show a Madrid).

Estate felice, infine, per Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: quelli che i fan hanno ribattezzato "Incorvassi", infatti, da oltre una settimana sono insieme in Sicilia e sul web si mostrano felici, sorridenti e complici più che mai. Il romano sembra andare molto d'accordo con la famiglia e gli amici della fidanzata, con i quali sta trascorrendo una divertente vacanza.