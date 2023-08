Delle nuove e tristi vicende movimenteranno le puntate del 21 e 22 agosto di Terra Amara. Lo sceneggiato turco si appresterà infatti a dire addio ad uno dei personaggi centrali della soap. Si tratta di Hunkar. Il suo corpo sarà rinvenuto privo di vita dal figlio Demir, il quale non esiterà a riportarla a casa in modo da farle un degno funerale. La notizia devasterà tutti, in particolar modo Fekeli. Quest'ultimo, che sarebbe dovuto convolare a nozze con la defunta signora, le darà uno straziante saluto.

Nel frattempo qualcuno inizierà a nutrire dei sospetti sul possibile assassino.

Le anticipazioni rivelano che sarà proprio Mujgan a puntare gli occhi su Behice.

Anticipazioni di Terra Amara del 21 agosto: rinvenuto un foulard di Hunkar tra le macerie

Cukurova sarà in subbuglio per la scomparsa di Hunkar. Della donna, infatti, non vi saranno più tracce e i suoi cari saranno in pensiero per lei. Demir e Fekeli manderanno i propri uomini a cercare la donna, mentre Zuleyha, Saniye e altre signore resteranno alla villa per prendersi cura della nonna. Nel frattempo, tra le rovine, sarà rinvenuto un oggetto. Si tratta di un foulard indossato dalla stessa Hunkar, a scovarlo sarà Ibo. Demir non esiterà a presentarsi sul posto dell'oggetto ritrovato insieme a Gaffur e alcuni operai.

Poco dopo farà una scoperta agghiacciante: sua madre riversa a terra, uccisa a colpi di pugnale.

Terra amara, spoiler del 22 agosto: Demir porta il corpo di Hunkar alla villa

Molto emozionante sarà la puntata di martedì 22 agosto. Devastato dal dolore per la perdita di sua madre, Demir porterà il suo corpo senza vita alla villa Yaman.

Una volta arrivato, Zuleyha Altun e gli altri braccianti apprenderanno della morte di Hunkar e si abbandoneranno ad un pianto alquanto disperato. La tragica notizia giungerà alle orecchie di Fekeli, colui che pochi giorni prima aveva chiesto alla donna di sposarlo, in modo da porre fine alla faida tra Yilmaz e Demir con il loro amore.

Mujgan sospettosa nei confronti di Behice

Ebbene, Fekeli si recherà dalla sua amata per darle l'ultimo straziante saluto. Nel frattempo Mujgan informerà Behice del drammatico accaduto, ma finirà per rammentare alcune parole proferite proprio dalla zia. Sarà così che la dottoressa inizierà a nutrire dei forti sospetti sul conto di Behice, convinta che sia implicata nell'omicidio di Hunkar. In realtà si tratta di un sospetto più che fondato, visto che è stata proprio Behice a uccidere Hunkar a causa di una scoperta che aveva fatto sul suo conto.