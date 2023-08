Continua ad appassionare, la soap opera turca Terra Amara che a partire dal 13 agosto 2023 non farà compagnia ai telespettatori italiani con le puntate inedite, per poi ritornare dopo la breve pausa estiva. Nei nuovi episodi in onda sul piccolo schermo tra qualche settimana, a movimentare le trame sarà il tradimento di Demir Yaman (Murat Unalmis) nei confronti della moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek). L’uomo dimostrerà di essersi preso una cotta per la sua amante Ümit Kahraman (Hande Soral), dato che addirittura le assicurerà di mettere fine al suo matrimonio.

Trame turche, Terra amara: Ümit teme di rimanere delusa da Demir

Le anticipazioni su ciò che succederà nelle prossime puntate in programmazione su Canale 5, svelano che Fikret Fekeli (Furkan Palali), il figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman, stringerà un’alleanza con la nuova dottoressa Ümit per vendicarsi.

Ümit ntraprenderà una relazione extraconiugale con Demir e finirà per innamorarsi veramente dello stesso. Con il passare dei giorni la donna inizierà a essere gelosa del rapporto tra il suo amante e la moglie Zuleyha e per non rimanere delusa preferirà prendere le distanze.

Successivamente Yaman dichiarerà il suo amore alla collega di Mujgan, e le proporrà di trascorrere un weekend lontano da Cukurova.

A questo punto il ricco imprenditore, dopo aver fatto credere alla consorte di dover partire per incontrare un importante ministro, prenderà in affitto un lussuoso appartamento ad Ankara. Non appena arriveranno a destinazione, Ümit esigerà ricevere delle nuove rassicurazioni da Demir.

Yaman assicura a Ümit che andranno a vivere insieme, Fekeli non riesce a far cambiare idea al nipote

Yaman sorprenderà ancora una volta Ümit, dicendole di essere intenzionato a rifarsi una nuova vita al suo fianco. Inoltre il ricco imprenditore dirà alla sua amante che sua moglie Zuleyha rimarrà a vivere nella tenuta con i figli Adnan e Leyla, invece loro andranno a vivere in una casa tutta loro.

Demir continuerà a essere vittima di un inganno poiché non saprà affatto che in realtà la dottoressa Kahraman in un primo momento si è gettata tra le sue braccia per l’accordo sancito con il suo fratellastro Fikret. A proposito di quest’ultimo, nel contempo non avrà altra scelta oltre a quella di vuotare il sacco allo zio Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), dicendogli di essere giunto in città per vendicarsi di Demir: il ragazzo non vorrà mollare la presa, nemmeno quando l’anziano uomo cercherà di fargli cambiare idea.

Per terminare Yaman prometterà a Ümit che chiederà il divorzio a Zuleyha non appena farà ritorno a Cukurova.