In Terra Amara Müjgan farà una cosa che Yilmaz non riuscirà a perdonarle: fingere di essere nuovamente incinta e soprattutto farlo credere a Züleyha. Sarà talmente arrabbiato che prenderà la moglie, la porterà a Villa Yaman e davanti a Züleyha le farà ammettere tutte le bugie che ha detto.

Anche a casa Müjgan avrà seri problemi. Fekeli reagirà male alla bugia di Müjgan, anche perché ha rischiato che Yilmaz facesse fuori Fikret, visto che per tutta Çukurova circolava una voce in merito a una possibile tresca tra Müjgan e Fikret, per questo Yilmaz ha pensato che la moglie fosse rimasta incinta di un altro uomo.

Fekeli rimarrà molto deluso dall'atteggiamento di Müjgan, al punto che le dirà che ha perso il posto speciale nel suo cuore, ma i problemi non finiranno qui.

Yilmaz non vuole più Müjgan nel ranch

Visto quello che ha combinato Müjgan, sia lei che la zia Behice non potranno più vivere nel ranch. Entrambe penseranno al loro futuro, e alla possibilità di andare a vivere in una casa più piccola e senza tutti in comfort ai quali sono sempre state abituate.

Le due donne si ritroveranno a parlare in camera da letto. Behice sarà disperata per il luogo in cui andranno a finire e soprattutto per il fatto che potrebbero rimanere senza soldi. Müjgan, invece, penserà al piccolo Kerem Ali. Non è come di solito nella sua culla, ma Behice le dirà di tranquillizzarsi: l'ha dato a Nazire per sfamarlo e cambiarlo.

Müjgan, però, avrà un sospetto.

Yilmaz 'spedisce' Müjgan e Behice a Istanbul

Müjgan correrà subito fuori per cercare il bambino ed evincerà che è Yilmaz che gliel'ha portato via. Müjgan gli butterà addosso tutto il suo disprezzo. "Ti odio Yilmaz, ti prego ridammi il mio bambino", continuerà a urlargli, ma lui con fare violento la prenderà e la metterà dentro una macchina.

I suoi uomini sono già stati incaricati di portare lei e le zia a Istanbul.

Tutto ciò accadrà mentre Kerem Ali non sarà a casa e Müjgan non avrà nemmeno la possibilità di salutarlo. Il bimbo si troverà insieme a Nazire, che si preoccuperà parecchio per la situazione che si creerà in casa. Fekeli, invece, guarderà con gli occhi lucidi Müjgan mentre verrà portata via dagli uomini di Yilmaz.

Nonostante quello che ha combinato, per lui sarà molto duro saperla lontana dal suo bambino.

La scelta di Fekeli

Fekeli rimarrà con le mani in mano? Assolutamente no. Sapendo il tragitto che andranno a compiere con la macchina, si metterà in mezzo alla strada per bloccarle. Sarà così che incaricherà gli uomini di Yilmaz di non portare più Müjgan e Behice a Istanbul.

Andranno in macchina con lui e le porterà in una delle sue proprietà. Sicuramente meno lussuosa del ranch, ma almeno così Müjgan avrà la possibilità di rimanere a Çukurova.