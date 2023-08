Nelle prossime puntate di Terra Amara verrà a galla la bugia detta da Müjgan, quella relativa alla falsa gravidanza. Bugia che ha portato grandi problemi in famiglia. Yilmaz per un attimo ha rischiato di far fuori Fikret, convinto che fosse lui il padre del bambino, visto che con la moglie non intrattiene rapporti intimi da tempo.

La bugia non farà fare i salti di gioia nemmeno a Fekeli, che si arrabbierà molto con Müjgan, al punto che vorrà affrontarla a quattrocchi.

Fekeli diventa una furia con Müjgan

Fekeli, in un primo momento, penserà che sia stata Behice a spronare la nipote a dire tale bugia, ma quando Müjgan confesserà che la zia non c'entra niente, allora se la prenderà con lei.

Lui l'ha sempre difesa con Yilmaz e tante volte, grazie al suo intervento, ha salvato il loro matrimonio, ma davanti a questo gesto non saprà proprio cosa dire. "Sai perché ho sempre provato a salvare il tuo matrimonio? Perché pensavo che amassi davvero Yilmaz e tu cosa fai in cambio?", le dirà con disprezzo Fekeli, senza nemmeno darle la possibilità di replicare.

Müjgan racconta a Fekeli del progetto di fuga di Yilmaz e Züleyha

"Hai sparato Züleyha, ti sei macchiata le mani di sangue e ringrazia Dio che la ragazza non sia morta e sia sopravvissuta per stare accanto ai suoi figli", continuerà a urlarle Fekeli ribadendole che nonostante tutto il male che ha fatto l'ha sempre perdonata. Ma questa volta non crede che riuscirà a passarci sopra.

"Ciò che hai fatto Müjgan è imperdonabile", dirà Fekeli, ma lei risponderà che l'ha fatto perché si trovava senza un briciolo di speranza e gli racconterà che cosa ha sentito: "Yilmaz e Züleyha si sono incontrati nella piccola villa. Lui le ha chiesto di scappare ed erano decisi a farlo al più presto. Lui le ha anche detto che sarebbe stato disposto a lasciare Kerem Ali per fuggire con lei: avrebbe lasciato suo figlio per scappare con un'altra".

Fekeli cancella dalla sua vita Müjgan

Fekeli non la vedrà con una buona giustificazione: "E dirgli che eri nuovamente incinta secondo te era la giusta punizione? Saresti dovuta venire da me". Alla fine Fekeli crederà anche alla presunta tresca tra Müjgan e Fikret, per questo le chiederà di dirgli la verità: tra loro c'è stato qualcosa?

Müjgan negherà tutto, ma Fekeli penserà agli attimi di paura che hanno vissuto in famiglia: se Müjgan non fosse arrivata in tempo, probabilmente Yilmaz avrebbe ucciso Fikret e anche per questa possibilità non riuscirà a perdonarla: "Yilmaz sarebbe potuto diventare un assassino per colpa tua".

Fekeli sarà impassibile con la ragazza: "Con questo gesto hai perso il posto speciale che ti ho riservato nel mio cuore. Per me eri come una figlia, ma ora scopro che in realtà non ti ho mai conosciuto veramente".