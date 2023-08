Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, in programma prossimamente, rivelano che ci sarà spazio per la morte di Yilmaz.

Il protagonista della soap opera, che ha fatto perdere la testa alla sua amata Zuleyha, uscirà di scena in maniera drammatica, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore delle persone che gli hanno voluto bene.

Il giorno dei funerali sarà uno dei più strazianti nella storia della soap opera: tutti saranno presenti al saluto finale per Yilmaz e a spiazzare sarà il gesto di Mujgan.

La morte di Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Yilmaz si troverà a essere protagonista di un incidente stradale che stravolgerà per sempre la sua vita e quella dei suoi familiari.

L'uomo verrà portato in ospedale in codice rosso e i medici saranno molto chiari nel dire che si tratta di una corsa contro il tempo, data la drammaticità della situazione.

Yilmaz necessita di un immediato intervento col quale i medici spereranno di potergli salvare la vita, ma alla fine le cose non andranno nel verso sperato.

L'uomo verrà operato, ma nei giorni a seguire sorgeranno delle complicazioni che gli costeranno care e i suoi familiari si ritroveranno costretti a dirgli addio per sempre.

Zuleyha disperata per la morte di Yilmaz: anticipazioni Terra amara

La morte di Yilmaz squarcerà il cuore di Zuleyha, ma anche quello di Fekeli. Entrambi saranno duramente colpiti da questo lutto e nel giorno dei funerali non potranno nascondere il loro dolore.

Zuleyha sarà a dir poco disperata per quanto è successo al suo amato: la donna farà grande fatica a reggersi in piedi e a camminare da sola.

Le lacrime bagneranno costantemente il suo viso del per tutta la durata della cerimonia e a un certo punto ci sarà anche un gesto spiazzante da parte di Mujgan.

Mujgan spiazza al funerale di Yilmaz: anticipazioni Terra amara (Video)

La dottoressa non potrà mancare ai funerali del padre di suo figlio, motivo per il quale si presenterà alla cerimonia e a un certo punto si avvicinerà anche a colei che è sempre stata la sua rivale in amore.

Mujgan tenderà la mano nei confronti di Zuleyha e vorrà dare il suo calore alla donna che sta soffrendo come non mai per la morte del suo amato Yilmaz.

Un momento toccante e commovente, col quale il pubblico si troverà a dover salutare per sempre uno dei volti più amati in assoluto.

Da quel momento Zuleyha si troverà nuovamente sola e pronta a riprendere in mano le redini della sua vita per ripartire da zero dopo questo lutto.