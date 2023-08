Nelle nuove puntate di Terra Amara i telespettatori assisteranno alla morte di Fekeli e il primo a ricevere la notizia sarà Fikret: e così, lui e Lütfiye dovranno affrontare la loro nuova vita senza l'amato Fekeli. Zuleyha comincerà a sospettare che le cose siano andate diversamente e, dopo aver iniziato a indagare, verrà finalmente a capo della verità.

Anticipazioni di Terra amara: Fekeli muore

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara raccontano che Zuleyha si innamorerà di Mehmet Kara che, tuttavia, non è chi dice di essere. Il giovane e affascinante uomo è in realtà un pregiudicato ricercato dalla polizia, che si nasconde sotto mentite spoglie.

Il primo a sospettare qualcosa sarà Fekeli, che comincerà a indagare sulla reale identità di Mehmet, arrivando alla verità. I suoi uomini decideranno così di proteggerlo. Dopo aver fermato Fekeli in auto, gli faranno credere che una donna ha bisogno di aiuto, ma lo colpiranno alle spalle con un'iniezione letale, che simulerà un infarto.

Sarà dopo diverso tempo che Gaffur e Rasit troveranno il corpo di Fekeli e, come da manuale, penseranno che sia morto a causa di un attacco cardiaco.

Trame delle nuove puntate di Terra amara: Lutifye sconvolta per la morte di Fekeli

Non sarà facile per Lütfiye accettare la morte di Fekeli anche perché si sentirà in colpa per non averlo messo in guardia sulle indagini che stava portando avanti, volte a scoprire la vera identità di Kara.

Oltre a Lütifye, nella villa Yaman i dipendenti riceveranno la notizia e le lacrime scorreranno a fiumi, dato che Fekeli era molto amato. Sarà fatta giustizia per la sua morte?

Fikret e Lütfiye piangono sul corpo di Fekeli

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara raccontano poi che Fikret si recherà all'ospedale dove incontrerà la zia e tutti i famigliari, riuniti nel dolore per vegliare sul corpo di Fekeli.

Per Fikret e Lütfiye inizierà dunque una nuova vita, senza la presenza dell'amatissimo Fekeli. Intanto, anche Betul raggiungerà la famiglia di Fekeli in ospedale e si mostrerà parecchio turbata, ma i suoi sentimenti saranno autentici? In tutto questo dolore, Zuleyha capirà che deve fare giustizia, avendo il sentore che Fekeli non abbia perso la vita a causa di un arresto cardiaco.

Quello che non sa è che l'uomo che è al suo fianco le sta mentendo e potrebbe conoscere la verità. Nei nuovi episodi di Terra amara Zuleyha affronterà dunque l'ennesima delusione, che la porterà a fare una scelta molto dolorosa e difficile.