Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che la protagonista Zuleyha si ritroverà a lottare tra la vita e la morte.

Le condizioni di salute della donna desteranno non poche preoccupazioni, dopo essere stata trafitta da un colpo di arma da fuoco che rischierà di compromettere per sempre la sua vita e porterà il suo cuore a fermarsi.

Zuleyha rischia di morire: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara rivelano che nel corso della quarta stagione, la protagonista della soap sarà protagonista di una nuova storia d'amore che la vedrà coinvolta con Hakan.

Dopo una diffidenza iniziale, i due si renderanno conto di essere fatti per stare insieme e, per questo motivo, decideranno di prendere in mano le redini della loro storia d'amore.

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto, al punto che Hakan deciderà di formulare anche la proposta di matrimonio ufficiale alla sua amata.

Eppure, nel momento in cui i due rientreranno a casa, si ritroveranno a fare i conti con dei balordi che si intrufoleranno all'interno della villa e, armati di pistola, non si faranno scrupoli ad aprire il fuoco.

Zuleyha viene operata al cervello: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che uno dei proiettili finirà per colpire gravemente Zuleyha: la donna si ritroverà in serio pericolo di vita e verrà trasportata con urgenza in ospedale.

I medici, infatti, prenderanno atto del fatto che Zuleyha è stata colpita da un colpo di arma da fuoco che le ha intaccato il cervello.

La donna, quindi, si ritroverà a dover lottare tra la vita e la morte, sospesa su un letto di ospedale, dopo essere stata operata con una certa urgenza.

I medici, infatti, manterranno una certa cautela e informeranno i parenti della donna di quanto sia grave la situazione.

Il cuore di Zuleyha smettere di battere: anticipazioni Terra amara

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: le nuove anticipazioni di Terra amara rivelano che il cuore di Zuleyha smetterà di battere da un momento all'altro.

Immediato l'intervento dei medici che, al cospetto di questa drammatica situazione, decideranno di intervenire al più presto, armati di defibrillatore.

"Presto, presto, non possiamo perdere altro tempo. Dobbiamo agire subito", urleranno i medici in ospedale pronti ad intervenire al più presto per il bene della donna.

Una situazione di grande drammaticità che rischierà di compromettere per sempre il futuro di Zuleyha assieme ad Hakan, proprio adesso che la donna era riuscita a ritrovare la serenità e la felicità di una volta assieme ad un uomo.

Confermata la programmazione di Terra amara nel pomeriggio di Canale 5

Riusciranno i medici a salvare l'eroina di Cukurova e in tal modo permetterle di ritornare alla sua vita di sempre?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti della soap, confermatissima per tutta la stagione 2023/2024 in prima visione su Canale 5.

E, dal 3 settembre in poi, ci sarà spazio nuovamente anche per la puntata del sabato pomeriggio di Terra amara prevista nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45 circa.

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda lo sbarco in prime time: al momento, infatti, Mediaset ha scelto di non puntare sulle puntate della soap nella fascia serale di Canale 5, contrariamente a quanto era previsto inizialmente.