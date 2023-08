Continuano ad andare in onda gli appuntamenti pomeridiani con La Promessa.

Nel corso delle prossime puntate, alla tenuta farà il suo arrivo Lorenzo de la Mata, colui che tutti ritengono essere il padre di Curro. Alla tenuta però, nessuno sembrerà essere felice del ritorno dell'uomo che non vedevano da anni.

Le intenzioni di Lorenzo si riveleranno tutt'altro che benevoli, in quanto l'uomo, dopo aver scoperto della morte del barone, vorrà appropriarsi della relativa eredità.

Spoiler La Promessa, prossime puntate: il barone ritrovato senza vita

Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa, rivelano che il Barone tenterà di approfittarsi della cameriera Teresa.

Dopo il deplorevole episodio, l'uomo sparirà e Cruz non avrà più notizie del padre. Inizialmente, la madre di Manuel penserà che il barone sia partito per Cordoba senza avvisare, ma in seguito inizierà a temere sempre di più che gli sia successo qualcosa. La donna deciderà così di avvisare la guardia civile, che invierà il sergente Conrado Funes alla tenuta per svolgere le indagini del caso.

Non passerà molto tempo che Juan verrà ritrovato sul fondo di un burrone, privo di vita. Tutto lascerà pensare ad un incidente avvenuto con la sua automobile ecco che in seguito alla conferma dell'autopsia, l'indagine verrà archiviata.

Il nuovo maggiordomo, Gregorio Castillo, verrà incaricato da Cruz di organizzare i funerali.

Nel bel mezzo dei preparativi, farà però il suo arrivo a La Promessa Lorenzo de la Mata. Alla villa, il conte non si faceva vedere da anni e Cruz deciderà di dargli ospitalità.

Lorenzo de la Mata rivela a Cruz di essere interessato ai soldi del defunto Juan

Alonso esprimerà subito tutto il suo dissenso per il ritorno del conte, secondo lui interessato solo all'eredità di Juan.

Essendo il marito di Eugenia, pur non essendosene mai occupato, a Lorenzo l'eredità del barone spetta di diritto. Il ritorno dell'uomo scuoterà anche Curro. Il ragazzo non sarà felice di rivedere il padre, in quanto tra di loro non c'è mai stato il rapporto che dovrebbe normalmente instaurarsi tra padre e figlio. Una situazione di disagio per Curro, che deciderà di confidarsi con Martina per chiederle dei consigli su come comportarsi.

I sentori di Alonso si riveleranno veritieri, in quando Lorenzo confesserà quasi subito a Cruz di essere interessato all'eredità di Juan. Il conte sottolineerà alla madre di Manuel che lei non potrà fare nulla per impedirgli di entrare in possesso dell'eredità del barone, dato che in qualità di marito di Eugenia gli spetta di diritto.

Per i due cognati inizierà così una convivenza nella tenuta molto difficile.