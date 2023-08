Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un ritorno di fiamma tra Demir e Zuleyha.

Tra i due si riaccenderà la fiamma della passione in seguito alla morte di Yilmaz: la donna resterà profondamente colpita dal cambio atteggiamento del suo ex marito, al punto da decidere di concedergli una seconda chance.

A quel punto potranno passare la loro prima vera notta di passione insieme anche se lui non sarà sincero al 100%.

Il ritorno di fiamma tra Demir e Zuleyha: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che dopo la morte di Yilmaz, Zuleya deciderà di tornare a vivere assieme a Demir, accettando la proposta del suo ex compagno.

In un primo momento, però, la donna si mostrerà particolarmente scettica, dato che non vorrà avere alcun tipo di contatto fisico col padre di sua figlia e metterà subito in chiaro la situazione.

Col passare del tempo, però, sarà la stessa Zuleyha a notare i cambiamenti repentini di Demir e non potrà non restare estasiata dal fatto che l'uomo sia cambiato per davvero.

I modi di fare di Demir la convinceranno a fidarsi nuovamente di lui e ben presto si renderà conto di esserne ancora innamorata e di non voler gettare all'aria ciò che di bello avevano costruito assieme.

Zuleyha e Demir passano una notte di passione: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che, a quel punto, i due riprenderanno insieme le redini della loro storia d'amore e che decideranno di darsi una seconda possibilità.

Zuleyha si renderà conto di essere innamorata per davvero del padre di sua figlia e non potrà fare a meno di lui.

I due, quindi, si ritroveranno a vivere quella che sarà la prima vera notte di passione insieme: si lasceranno trasportare dal sentimento che li lega e si ritroveranno così a letto insieme.

Demir inganna Zuleyha: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Tutto sembrerà procedere finalmente per il verso giusto ma, in realtà, Demir sta ingannando Zuleyha.

Il ricco imprenditore, infatti, non la metterà al corrente della sua relazione clandestina in corso con Umit.

I due vivranno dei momenti di passione e, anche durante la prima notte trascorsa con Zuleyha dopo il ritorno di fiamma, Demir non potrà fare a meno di pensare a Umit.

Insomma, il ricco Yaman non si comporterà al meglio con la sua amata e ben presto la verità potrebbe venire prepotentemente a galla. Quale sarà la reazione di Zuleyha? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa terza fortunatissima stagione della soap.

Confermata la messa in onda di Terra amara nella stagione autunnale Mediaset

Intanto, l'appuntamento con Terra amara è confermatissimo nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 per tutta la stagione autunnale 2023.

Mediaset continua a dare fiducia a questo prodotto televisivo che, nel corso delle varie settimane di programmazione, ha registrato ascolti in netta e costante crescita, diventando uno dei prodotti di punta della programmazione del daytime.

L'appuntamento con Terra amara resta confermato così alle 14:10 circa su Canale 5: la soap manterrà la sua normale messa in onda prima di Uomini e donne e non subirà slittamenti, così come si era vociferato nelle scorse settimane, ipotizzando un passaggio nello slot orario che farà da traino a Pomeriggio 5.