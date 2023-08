A Terra Amara la relazione extraconiugale tra Demir e Umit verrà presto a galla e a capire per prima che i due giovani se la intendono sarà Sevda.

Durante una cena in casa Yaman organizzata proprio da Zuleyha, all'ex cantante non sfuggiranno gli sguardi complici tra i due. Sarà così che Sevda deciderà di recarsi personalmente dalla nuova direttrice dell'ospedale, intimandole di chiudere subito la sua frequentazione con Demir.

Ma ben presto un nuovo colpo di scena sconvolgerà i protagonisti della soap, visto che si scoprirà che tra Sevda e Umit esiste un legame inaspettato.

Zuleyha invita a cena Umit

Proseguono le anticipazioni di Terra amara e si concentrano sulla scoperta da parte di Sevda della relazione che Demir sta intrattenendo con Umit.

Seguendo la storyline della soap ambientata nella Turchia degli anni '70, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Sevda comincerà ad accusare un crescente dolore al braccio sinistro. Zuleyha, temendo che si possa trattare dell'incipit di un infarto, deciderà di portare subito in ospedale la sua ospite per assicurarsi che tutto vada bene. A curare la donna in maniera ineccepibile sarà proprio Umit, la nuova direttrice dell'ospedale nonché amante di Demir.

Dopo essersi assicurata che Sevda sta bene, Zuleyha, incurante di tutto ciò che sta succedendo alle sue spalle, deciderà di invitare la dottoressa a cena per darle il benvenuto ufficiale in paese.

Presa alla sprovvista, Umit non potrà che accettare l'invito e si ritroverà nello stesso tavolo di Demir con la moglie Sevda.

La cena andrà per il meglio, ma la furba Sevda noterà gli sguardi complici tra la direttrice dell'ospedale e Yaman. L'ipotesi dell'ex cantante secondo cui Demir sta tradendo la moglie diventerà una certezza nel momento in cui Demir insisterà per poter riaccompagnare Umit a casa.

Sevda intima alla dottoressa di uscire dalla vita di Demir

Una volta sarà certa che Zuleyha si trovi a letto, Sevda prenderà la sua auto e come una furia si dirigerà a casa di Umit e sebbene non troverà sul posto Demir minaccerà apertamente la dottoressa. Intimandole di chiudere immediatamente la sua frequentazione clandestina con Yaman, Sevda non si farà scrupoli con la dottoressa, chiedendole di uscire dalla vita di Demir se non vorrà incorrere in grossi problemi.

Si tratterà di un dialogo molto duro, che cozzerà con le confidenze che Umit aveva fatto durante la cena a Umit, raccontandole di essere cresciuta con il padre dopo aver perso la madre.