Nelle prossime puntate di Terra Amara, Fikret sarà messo con le spalle al muro e dovrà confessare la sua vera identità.

Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, lo scaltro Fekeli comincerà a notare alcuni strani comportamenti da parte di colui che riterrà suo nipote così deciderà di seguirlo. Sarà così che Alì Rahmet coglierà il giovane intento a sabotare un raccolto di Demir.

Messo alle strette e con le lacrime agli occhi, Fikret alla fine deciderà di confessare di essere il figlio del defunto Adnan Yaman Senior e di conseguenza il fratellastro di Yaman.

La notizia sconvolgerà Fekeli, che però non se la sentirà di non "vedere" più il giovane come suo nipote, così come fatto fino a quel momento.

Alì Rahmet segue il nipote

Fikret non potrà più nascondere a Fekeli chi è realmente.

La dinamica in questione verrà a innescarsi nel momento in cui, assetato dalla voglia di vendetta nei confronti del fratellastro, Fikret deciderà che non è sufficiente aver compromesso il matrimonio di Demir spingendo Umit tra le sue braccia, ma vorrà anche rovinarlo dal punto di vista economico. Così una determinata sera, approfittando del buio, il giovane si recherà presso i campi di Yaman e inizierà a rompere i barili di latte con l'intento di rovinare il raccolto.

Ma Fikret non avrà fatto i conti con Fekeli che lo avrà seguito deciso a comprendere alcuni strani comportamenti del nipote.

Colto con le mani nel sacco, Fikret dovrà dare delle spiegazioni a Fekeli e - anche se sulle prime proverà a spostare le attenzioni dell'anziano su un altro argomento - alla fine sarà costretto a rivelare cosa lo ha spinto a fare determinate azioni.

Quindi Fekeli apprenderà con sgomento che colui che riteneva fino a quel momento il figlio del suo defunto fratello Musa in realtà è invece il figlio di Adnan Senior.

Fikret racconta il suo passato a Fekeli

Fikret racconterà ad Alì Rahmet tutte le umiliazioni subite dal momento in cui Musa lo ha disconosciuto e non mancherà di sottolineare che nessuno potrà mai porre fine al suo piano di vendetta contro Demir, che dovrà subire tutto ciò che lui ha dovuto sopportare negli anni.

A questo punto, Fekeli cercherà di dissuadere il giovane dalla sua sete di vendetta, spingendolo a non incentrare la propria vita sull'odio. Inoltre Fekeli sottolineerà che così come ha considerato Yilmaz come suo figlio fino al momento della sua morte, allo stesso modo non smetterà di considerare lui come suo legittimo nipote.