Cambio programmazione per Terra amara nella fascia del pomeriggio di Canale 5. La soap opera turca subirà delle modifiche a partire da 13 agosto, quando sono previste un po' di variazioni nel daytime della rete ammiraglia.

Con l'avvicinarsi di Ferragosto il palinsesto Mediaset farà a meno per qualche tempo delle puntate inedite di Terra Amara. Una decisione che non è piaciuta ai fan, che hanno già polemizzato sui social.

Cambio programmazione per Terra amara in daytime: la soap si ferma dal 13 agosto

Il cambio programmazione per Terra amara prenderà il via a partire dal 13 agosto.

Mediaset ha deciso di sospenderne la messa in onda in prima visione e per tutta la settimana del Ferragosto saranno trasmesse le repliche della prima stagione.

Dal 13 al 20 agosto gli spettatori potranno rivedere i primi 10 episodi della stagione d'esordio della soap, che ha debuttato in daytime durante la scorsa estate.

Mediaset sospende Terra amara e Beautiful per lo stop di Ferragosto

Un tuffo nel passato in attesa di lunedì 21 agosto, quando riprenderà la consueta programmazione della soap su Canale 5.

Terra amara, però, non sarà l'unica soap del pomeriggio che verrà sospesa dal 13 agosto: in daytime si fermerà anche l'appuntamento con Beautiful.

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda la messa in onda de La Promessa e My home my destiny.

Le due soap, che hanno debuttato questa estate in tv, saranno in pausa solo il 14 e 15 agosto. La messa in onda riprenderà regolarmente dal 16 agosto nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:45 circa.

Sta di fatto che la notizia del cambio programmazione di Terra amara non ha convinto più di tanto gli appassionati della soap turca.

Scoppia la polemica dei fan per la sospensione della su Canale 5

In tanti si sono lamentati per la scelta fatta dai vertici Mediaset, in primis perché la soap verrà interrotta proprio in seguito al momento della morte di Hunkar, uno dei volti di punta.

"Questa sospensione della soap per il periodo di Ferragosto non ci voleva, sarà una noia senza Terra amara", ha scritto un commentatore sui social.

"Ma non si può stoppare la soap proprio adesso che la trama sta entrando nel vivo, mi sembra davvero una follia", ha scritto ancora qualcun altro.

"Ma perché sospenderla? Chi non potrà vederla in tv la rivedrà sul sito Mediaset, in streaming. Questo stop è completamente ingiusto nei confronti degli spettatori", ha scritto un altro appassionato della soap turca.