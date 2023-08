La soap opera turca Terra Amara continua a essere movimentata. Nelle puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, si assisterà al cambio di rotta di Demir Yaman (Murat Unalmis), il quale non sarà più convinto di volersi separare dalla consorte Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) per viversi alla luce del sole la relazione con l’amante Umit Kahraman (Hande Soral). L’imprenditore capirà di provare dei forti sentimenti nei confronti della moglie, dopo aver rischiato di perderla a causa del fratellastro Fikret Fekeli (Furkan Palali).

Spoiler turchi, Terra amara: Fikret ruba un quadro dell’azienda Yaman

Le anticipazioni sugli episodi che occuperanno Canale 5 nelle prossime settimane, svelano che Zuleyha avvierà delle indagini insieme a Sevda (Nazan Kesal) per scoprire se Demir abbia veramente un fratellastro. La fanciulla finirà per sorprendere Fikret mentre si impossesserà di un dipinto dell’azienda Yaman. Altun correrà un grosso pericolo dopo aver seguito il nipote di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) con la sua auto.

In particolare Fikret dopo aver costretto Zuleyha a scendere dalla sua vettura la aggredirà, e si darà alla fuga in preda ai sensi di colpa. La moglie di Demir dopo essere stata abbandonata nel bosco, metterà il piede in una trappola per animali.

La disperata ricerca di Zuleyha, Yaman chiede aiuto a Fekeli

Dopo qualche ora inizieranno le ricerche per la scomparsa improvvisa della madre di Adnan e Leyla. Demir verrà a conoscenza che sua moglie non è rientrata alla tenuta, quando tornerà da un weekend romantico trascorso con l’amante Umit.

Il ricco imprenditore per rintracciare Zuleyha si servirà della complicità di Fekeli: a sorpresa ci sarà l’intervento di Sermin (Sibel Tascioglu), la quale consiglierà alle forze dell’ordine di recarsi nel bosco.

Grazie alla parente di Demir verrà ritrovata Altun, ma sarà necessario il suo ricovero in ospedale a causa della disidratazione. A prestare soccorso alla fanciulla ci penserà Bahtiyar, medico e cugino materno di Fikret: quest’ultimo intanto farà presente allo zio Fekeli di non essere coinvolto con l’incidente di Zuleyha.

Demir delude la sua amante Umit, Altun dice una bugia al marito

Demir farà un passo indietro, dopo aver promesso a Umit di voler chiedere il divorzio a Zuleyha. Il ricco uomo non vorrà più separarsi dalla consorte, poiché si renderà conto di amarla. A questo punto la nuova dottoressa dell'ospedale di Cukurova rimarrà delusa da Yaman, nell’istante in cui lo vedrà affettuoso con Altun.

Per terminare Zuleyha non appena si riprenderà dirà una menzogna al marito, ovvero di non ricordarsi per quale ragione si era recata nel bosco.