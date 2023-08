Nicole Santinelli ha partecipato alla scorsa edizione di U&D e, esattamente come quasi tutti gli altri tronisti, si è fidanzata in studio e poi è tornata single nel giro di poco tempo. Ad oggi, dunque, la giovane non ha ancora trovato la persona giusta e chiacchierando con i follower non ha escluso a settembre un ritorno in trasmissione. Per quanto riguarda l'ex Carlo Alberto Mancini, la romana si è detta pentita della scelta anche perché ha avuto meno spazio di altri essendo arrivata nel cast tre mesi prima del finale di stagione.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Lo scorso 8 agosto, Nicole ha deciso di rispondere a qualche domanda dei fan di Instagram e, come ha già fatto nelle tante interviste che ha rilasciato dopo la fine del percorso a U&D, anche stavolta ha punzecchiato l'ex fidanzato Carlo.

Ad un follower che le ha chiesto se è pentita della decisione che ha preso in tv quando, dopo una frequentazione di circa tre mesi, ha preferito Mancini ad Andrea Foriiglio, la ragazza ha fatto sapere: "Per alcuni lati sì".

Coerentemente con questa confessione, Santinelli ha detto anche che se potesse tornare indietro si comporterebbe in maniera differente, cambiando l'epilogo della sua avventura nel Trono Classico.

"Farei una scelta diversa, ma avrei avuto anche bisogno di più scelta", ha scritto la romana sui social network lamentandosi del poco tempo e dello scarso numero di corteggiatori che ha avuto a disposizione.

Le stoccate all'ex spasimante di U&D

Oltre a dirsi parzialmente pentita della scelta che ha fatto a U&D, Nicole ha lanciato un'altra frecciatina all'ex fidanzato quando ha risposto alla domanda di un fan su quanto tempo serve per conoscere bene il partner.

"Dipende. Se tutti fossero sinceri dall'inizio ci vorrebbe poco, altrimenti i tempi si allungano fino a scoprire falsità e difetti", ha fatto sapere la ragazza che già in interviste passate aveva fatto riferimento a lati del carattere di Carlo che sarebbero venuti fuori solo una volta terminata l'esperienza davanti alle telecamere.

"Quella che è stata illusa sono io, non lui", aveva dichiarato Santinelli alle riviste di gossip sperando che la redazione credesse a lei e non al corteggiatore che ha frequentato lontano dai riflettori per due sole settimane.

La romana ha anche precisato di essere ancora single e di non avere alcuna intenzione di cercare Andrea Foriglio, il giovane che non ha scelto ma per il quale ha sempre avuto una forte attrazione fisica.

Le dichiarazioni sul futuro a U&D

Un'altra domanda alla quale l'ex tronista ha risposto su Instagram l'8 agosto, è la seguente: "Se ti richiamassero, parteciperesti di nuovo al programma?".

Se in una recente intervista ha dichiarato che direbbe sì al ruolo di dama del Trono Over di U&D, ieri Nicole ha deciso di restare sul vago sposando il motto "mai dire mai".

Insomma, la bella Santinelli non esclude di poter fare ritorno nel cast del dating-show del quale è stata protagonista per pochi mesi la scorsa primavera, soprattutto perché alla sua prima esperienza non è riuscita a trovare l'anima gemella.

Sulla poltrona rossa, però, si accomoderebbero volentieri anche i due corteggiatori della romana: sia Carlo che Andrea hanno fatto sapere che accetterebbero l'eventuale proposta della redazione di entrare a far parte del "quartetto" del nuovo Trono Classico.

I tronisti 2023/2024, però, non saranno ufficializzati prima di qualche altra settimana: le registrazioni riprenderanno a fine agosto (il 30 e il 31 sono le date previste al momento, ma potrebbero esserci dei cambiamenti), e solo allora si saprà se in studio ci sarà il ritorno di qualche volto già noto al pubblico.