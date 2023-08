Le nuove anticipazioni di Terra Amara rivelano che dopo la morte di Hunkar, ci sarà spazio per una serie di novità importanti che avranno delle ripercussioni sulle vite dei vari protagonisti della soap.

In particolar modo, Demir si mostrerà a dir poco disperato per la brutale uccisione della sua mamma e col passare del tempo potrà contare sul sostegno di Zuleyha, al punto che la donna finirà per prendere il posto di Hunkar a villa Yaman.

Demir cerca la verità sulla morte della mamma: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir si mostrerà affranto e provato per la morte di sua mamma.

La scomparsa di Hunkar avrà delle ripercussioni importanti sulla vita dell'uomo e deciderà di indagare con tutte le sue forze per cercare di arrivare alla verità dei fatti su quanto è successo.

Una ricerca che porterà ben presto alla verità: grazie all'aiuto di Zuleyha, il ricco imprenditore verrà a sapere che è stata Behice a causare la morte della sua amata mamma.

A quel punto, Demir non si farà scrupoli ad intervenire in prima persona e deciderà di fargliela pagare. Behice, però, anche questa volta non darà tale soddisfazione al ricco Yaman: quando si renderà conto che la situazione sta degenerando, deciderà di togliersi la vita e suicidarsi.

Zuleyha prende il posto di Hunkar dopo la sua morte: anticipazioni Terra amara

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché dopo la morte di Hunkar si assisterà anche a quella di un altro protagonista della soap. Trattasi di Yilmaz, che vedremo morire in seguito ad un terribile incidente stradale.

Di conseguenza cambierà anche la vita di Zuleyha e la donna si ritroverà ad avvicinarsi di nuovo a Demir.

Tra i due si creerà un feeling speciale e del tutto diverso rispetto a quello del passato, tale da convincerli del fatto di essere fatti ancora per stare insieme.

Demir e Zuleyha decideranno così di darsi una seconda possibilità e, a quel punto, la donna si ritroverà a prendere il posto di Hunkar all'interno di villa Yaman, diventando così la nuova signora della tenuta.

Intanto, dopo la messa in onda della puntata in cui c'è stata la morte di Hunkar, le reazioni degli spettatori e fan social della soap opera non si sono fatte attendere.

La morte di Hunkar spezza il cuore ai fan di Terra amara

"È stata una scena straziante e Hunkar non meritava questa fine", ha scritto un commentatore e affezionato della soap opera.

"Abbiamo perso un grande personaggio, che dispiacere assistere alla sua morte", ha sentenziato un altro appassionato di Terra amara.

"Da ora in poi possiamo dire che ha inizio la fine di questa soap. Dopo la morte di Hunkar ci saranno tanti altri drammi", ha scritto un altro fan.