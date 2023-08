Cresce l'attesa per le prime registrazioni di Uomini e donne 2023/2024, in programma il 30 e 31 agosto.

Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci sarà la presentazione dei nuovi tronisti che si metteranno all'opera per cercare di trovare la loro anima gemella.

Spazio anche alle vicende del trono over: anche in questo caso sono previste new entry, ma anche dei ritorni di spicco come quello di Gemma.

Prime registrazioni Uomini e donne: presentazione dei nuovi tronisti

Nel dettaglio, Maria De Filippi tornerà all'opera a partire dal prossimo 30 agosto, quando è in programma la prima registrazione di questa nuova stagione di Uomini e donne.

Una registrazione che si preannuncia molto attesa dagli spettatori e fan del programma, così come quella che è in programma per la giornata del 31 agosto.

Durante queste due giornate, infatti, saranno girate le puntate che poi troveranno spazio nel corso della prima settimana di programmazione del talk show dei sentimenti, in onda da lunedì 11 settembre in poi.

E cosa succederà nel corso delle riprese delle prime puntate? L'attenzione sarà incentrata in primis sulla presentazione dei nuovi tronisti.

Saranno quattro i volti nuovi che entreranno a far parte del cast di questa edizione, i quali saranno svelati e annunciati solo nel corso delle prime registrazioni, con conseguente video di presentazione pubblicato sui social della trasmissione di Canale 5.

Non si esclude che la trasmissione di Maria De Filippi possa reclutare qualche volto del reality show Temptation Island e dargli così la possibilità di mettersi in gioco per cercare l'amore della loro vita.

Novità anche nel trono over: dal prossimo settembre, infatti, sono previste delle new entry che si metteranno in gioco nello studio della trasmissione Mediaset e si affiancheranno a quelli che ormai sono dei volti storici del parterre.

Gemma Galgani confermata nel trono over: anticipazioni Uomini e donne prime registrazioni

Tra questi spicca sicuramente il nome di Gemma Galgani: contrariamente alle aspettative dei fan social, molti dei quali speravano di non ritrovarla nuovamente in studio a settembre, la dama torinese continuerà a essere presente.

Gemma sarà al centro dell'attenzione nel corso delle prossime puntate del talk show e sarà presente fin dalle prime registrazioni di questa nuova edizione.

Riuscirà la dama torinese a trovare la sua anima gemella e a far sì che, questa volta, possa davvero lasciare la trasmissione con un nuovo principe azzurro? Lo scopriremo nel corso della stagione prevista su Canale 5.