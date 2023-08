Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda giovedì 24 agosto su Canale5, si terrà la veglia funebre per la morte di Hunkar per l'ultimo saluto. All'improvviso, si presenterà anche Sevda sconcertando tutti i presenti, mentre Demir penserà che l'omicidio sia stato intenzionale. Intanto, Zuleyha laverà il corpo della defunta insieme a Saniye. Successivamente, Mujgan inizierà a credere che sua zia sia coinvolta nell'omicidio della signora Yaman, ma la donna negherà. Infine, durante il rito funebre, i gendarmi fermeranno Sevda arrestandola.

Sevda si presenta alla veglia funebre di Hunkar Yaman

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, le donne di Cukurova si riuniranno a villa Yaman per la veglia funebre per dire addio alla matrona del paese per l'ultima volta. Inaspettatamente, Sevda arriverà alla tenuta per dare le sue condoglianze a Zuleyha e la sua presenza causerà non pochi pettegolezzi tra le donne presenti. Inoltre, l'ex amante di Adnan Yaman parlerà con Demir che le rivelerà di essere determinato a trovare l'assassino di sua madre.

Mujgan accusa sua zia di aver ucciso la madre di Demir

Successivamente, Zuleyha, Saniye e Gulten laveranno il corpo della defunta Hunkar e i ricordi saranno inevitabilmente accompagnati dalle lacrime che prometteranno di mantenere vivo il ricordo della signora Yaman.

Nel frattempo, Mujgan accuserà Behice di essere implicata nell'omicidio della mamma di Demir, ma ovviamente la signora Hekimoglu negherà qualsiasi coinvolgimento. Anzi, approfitterà della situazione con sua nipote per allontanarsi dal paese e lasciare Cukurova momentaneamente. Infine, durante il funerale di Hunkar, i gendarmi arresteranno Sevda credendo sia stata proprio lei a porre fine alla vita della donna.

Riassunto della puntata precedente di Terra Amara

Nella puntata precedente di Terra Amara in onda mercoledì 23 agosto, Yilmaz arriva alla villa per sostenere il suo padrino disperato per la morte di Hunkar, ad un passo dal loro matrimonio. Intanto, i gendarmi arrivano alla tenuta per chiedere a Demir il consenso per procedere all'autopsia del corpo di sua madre.

Successivamente, la nonnina Azize si reca nella camera di sua figlia credendo che stia dormendo, ma ben presto si rende conto che sua figlia è andata via per sempre e il suo dolore è straziante. Nel frattempo, Fikret entra nello studio di Demir e trova la lettera in cui Yilmaz confessa che Mujgan ha tentato di uccidere Zuleyha. Infine, i medici legali portano via il corpo di Hunkar sotto gli occhi disperati di Azize, Zuleyha e Saniye, mentre Sevda si prepara a tornare nelle loro vite.