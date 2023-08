Terra Amara tornerà dopo la pausa estiva con nuove puntate e si ripartirà dal ritrovamento del corpo di Hunkar. L'amara scoperta verrà fatta da Demir, che sarà pietrificato dal dolore e riporterà il corpo della madre alla sua villa per l'ultimo saluto. Zuleyha e gli altri rimarranno gelati di fronte la terribile notizia, consapevoli che nulla sarà mai più come prima. Demir piangerà accanto alla madre: "Dimmi che non sei andata via", dirà al corpo senza vita della donna. Sua moglie assisterà alla scena, soffrendo con lui.

Anticipazioni Terra amara: la morte di Hunkar segna tutti

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che, nelle puntate in onda dopo la pausa di Ferragosto, durante le ricerche per ritrovare Hunkar, Demir in un primo momento resterà alla villa, nel caso in cui dovessero arrivare notizie sulla madre.

Uno dei collaboratori lancerà l'allarme dicendo che il fazzoletto della signora Hunkar è stato ritrovato nelle rovine e questo spingerà Demir a correre sul posto. Insieme a Gaffur e altri uomini si recheranno alle cave urlando il nome della signora Yaman e Demir non ci metterà molto a trovarla. L'uomo vedrà in lontananza il corpo di sua madre sdraiato per terra e si precipiterà da lei. Demir vedrà il sangue e che la donna non respira: la disperazione prenderà il sopravvento con un urlo disumano.

Anticipazioni puntate di agosto: Hunkar torna alla villa priva di vita

Le grida disperate di Demir faranno accorrere Gaffur, che vedendo la scena scoppierà a piangere lasciandosi cadere per terra. Yaman prenderà in braccio il corpo per portarlo alla villa.

L'arrivo di Demir alla tenuta sarà una doccia gelata per tutti e quando Zuleyha vedrà sua suocera priva di vita sarà sconvolta.

La donna chiederà spiegazioni a Gaffur, e per lei e Saniye il dolore sarà insostenibile. Demir si farà forza, scenderà dal furgone e prenderà ancora la madre in braccio per portarla un'ultima volta nella sua camera da letto.

Zuleyha assiste al dolore di Demir e non riesce a trattenere le lacrime

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che il dolore di Demir sarà l'assoluto protagonista.

L'uomo si inginocchierà accanto al letto di Hunkar e le prenderà la mano, parlandole ancora una volta tra le lacrime. "Dimmi che non te ne sei andata", urlerà Demir.

Zuleyha assisterà alla scena scoprendo un lato del marito che non aveva mai conosciuto prima e soffrirà con lui. Senza la signora Hunkar, nulla sarà più come prima a Villa Yaman.