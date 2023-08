Martedì 29 agosto è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Come riportato dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, in studio erano presenti Federico Nicotera e Carola Carpanelli. L'ex tronista ha lasciato intendere di essere ancora innamorato della sua ex, ma oggi crede che la corteggiatrice scelta non sia stata realmente innamorata di lui. Dal canto suo Carola ha ribadito che non c'è alcun margine per un ritorno di fiamma.

La versione di Federico

Stando alle anticipazioni riguardanti la registrazione di ieri, Federico Nicotera è stato il primo ad effettuare l'ingresso in studio e dopo avere rivisto la sua ex si è complimentato: "Sei sempre bella".

A quel punto ha spiegato che la relazione è durata solamente due mesi lontano dai riflettori: sebbene tutto stava procedendo a gonfie vele, una notte Carola ha abbandonato di punto in bianco l'appartamento dove convivevano senza salutare nessuno.

A quel punto i presenti in studio hanno chiesto a Maria De Filippi di aggiungere una nuova seduta per dare la possibilità a Federico di un trono-bis. Dal canto suo Nicotera ha ringraziato per l'affetto ricevuto e ha sostenuto che sarebbe tornato sul trono solo se tra le spasimanti c'era di nuovo Carola Carpanelli.

I motivi della rottura

Il confronto dell'ex coppia è proseguito fino ad arrivare ai motivi della rottura. Federico Nicotera ha rivelato che c'era stato un riavvicinamento fra i due, ma Carola dopo avere trascorso la notte insieme a lui ha ribadito di volere restare single.

Stando alla versione dell'ex tronista, la sua ex nell'ultimo periodo non lo faceva stare tranquillo: quando Federico andava a lavoro per il turno notturno, Carola usciva a ballare con le sue amiche. Tornando indietro, Nicotera ha insinuato che la sua ex non sia mai stata davvero innamorata di lui e dopo l'intervista di coppia rilasciata a Verissimo avrebbe iniziato a trovare ogni pretesto pur di discutere.

Infine ha spiegato che se fosse dipeso da lui non avrebbe mai accettato l'invito a Uomini e donne per rivelare i motivi della rottura. Dunque, ha criticato Carola per avere accettato l'invito della redazione: "Tu dovevi dire di no. Ma una volta che tu sei voluta venire qui, sono stato costretto a farlo anch’io per dire la mia".

La versione dell'ex corteggiatrice

A quel punto Carola Carpanelli ha preso la parola e ha spiegato che nell'ultimo periodo si sentiva oppressa: Federico sarebbe intervenuto più volte in cose che non lo riguardavano.

Inoltre ha affermato di non avere illuso nessuno: durante il riavvicinamento non voleva lasciarsi andare, ma poi ha messo da parte ogni risentimento. Infine l'ex corteggiatore ha fatto sapere che non vuole assolutamente tornare con Federico.