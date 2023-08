Terra Amara prosegue con il racconto dei protagonisti di Cukurova e presto Fekeli sarà chiamato a prendere una decisione molto importante. Le cose tra Yilmaz e Mujgan andranno sempre peggio, tanto che la donna proverà a fuggire con Kerem Ali. Dopo aver visto suo nipote rischiare la sua vita, Fekeli sarà furioso con Behice, perché la riterrà responsabile delle azioni di sua nipote. "Smettila di fingere perché non mi prendi in giro", le dirà prima di darle un'ultima possibilità. Se la donna non righerà dritto dovrà lasciare il ranch e finirà in miseria.

Anticipazioni Terra amara: Kerem Ali rischierà la vita per la fuga di Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che nelle puntate future Yilmaz e Mujgan arriveranno a un punto di non ritorno. La dottoressa metterà in atto un altro dei suoi piani, fingendo una gravidanza e facendo infuriare suo marito che la allontanerà da Kerem Ali. Mujgan, a quel punto, chiederà a Zuleyha un aiuto per vedere il bambino, ma sarà pronta a fuggire con lui rischiando di annegare nel fiume. Quando Fekeli verrà a sapere tutto quello che è accaduto sarà furioso e non tollererà altri colpi di testa da parte di Mujgan e di sua zia. In particolare, l'uomo si scaglierà contro Behice, minacciando di cacciarla via per sempre dal ranch.

Anticipazioni prossime puntate: Behice messa con le spalle al muro da Fekeli

Nelle prossime puntate di Terra amara, Fekeli avrà un duro scontro con Behice. L'uomo metterà in chiaro le cose e senza peli sulla lingua dirà a Behice di sapere molto bene che il suo unico obiettivo è il denaro. La donna non dirà una parola, ma Ali Rahmet le chiederà di restare fuori dalla vita di sua nipote e di Yilmaz, altrimenti dovrà pagare a caro prezzo le sue continue intromissioni.

Fekeli sarà disposto a riaccogliere al ranch sia Mujgan che sua zia, ma a patto che regni la pace. "Smettila di fingere perché non mi prendi in giro" dirà a Behice, "Puoi comportarti bene e restare in questa casa o andare ad Istanbul". Ali Rahmet minaccerà la donna, dicendole che se dovesse accadere qualcos'altro, farà di tutto per farla finire in miseria.

Fekeli comunicherà che Kerem Ali resterà con suo padre, Mujgan disperata

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che quando la famiglia si riunirà per la cena, Fekeli continuerà il suo discorso. L'uomo dirà che la cosa migliore per tutti è che Yilmaz e Mujgan si separino. Alla dottoressa riserverà una delle case più belle di Adana, ma Kerem Ali resterà al ranch con il padre. Mujgan sarà distrutta da queste parole, anche se Ali Rahmet la rassicurerà sul fatto che potrà vedere il bambino tutte le volte che vorrà. La pace per la famiglia Fekeli sarà ancora un traguardo lontano.