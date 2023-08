Terra Amara va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, ma anche in streaming su Mediaset Play infinity. Le anticipazioni della soap opera turca raccontano che il ritorno a Cukurova di Fikret dopo molti anni, oltre a scatenare i forti sospetti di Behice, metterà anche in allarme Fekeli che deciderà di scavare più a fondo in tal senso. Ali Rahmet, quindi, deciderà di pedinare il nipote per saperne di più e lo sorprenderà a distruggere la lapide di Adnan, così Fikret messo alle strette confesserà allo zio di essere il fratellastro di Demir. Fikret, infine, stringerà un accordo con Umit, spingendo la donna a sedurre Demir al fine di far naufragare il legame coniugale tra Yaman e Zuleyha.

Chi è realmente Fikret?

Arrivato a Cukurova dopo diversi anni d'assenza, Fikret viene subito etichettato come impostore da Behice, ma riesce comunque ad accaparrarsi la fiducia di Fekeli almeno inizialmente.

Ma chi è realmente? Fikret è il figlio illegittimo di Adnan, il padre scomparso di Demir Yaman, il quale ebbe una storia extraconiugale con la mamma del ragazzo, all'epoca coniugata con Musa, il fratello di Fekeli. Adnan, però, preferì dedicarsi solo alla moglie Hunkar e al figlio Demir, non volendo riconoscere Fikret come suo figlio biologico. Quando Musa scoprì l'infedeltà della moglie, cacciò di casa la stessa e anche Fikret, così da quel momento il rancore e l'astio del ragazzo verso la famiglia Yaman si è fatto via via sempre più imponente.

Il piano di Fikret per rovinare la vita a Demir

A causa dell'irrefrenabile voglia di farla pagare alla famiglia Yaman, Fikret farà un'alleanza con Umit accordandosi con la ragazza per farle sedurre un inconsapevole Demir, col fine ultimo di rovinare il legame coniugale tra il fratellastro e la moglie Zuleyha.

Piano che procederà a gonfie vele, difatti Umit riuscirà a sedurre in poco tempo Demir e i due finiranno anche a letto insieme, ma Fikret parrà non riuscire ad attendere la tanto agognata vendetta e mettere in atto qualche mossa avventata che farà drizzare le antenne di Ali Rahmet.

Fekeli pedinerà il nipote e scoprirà che è il fratellastro di Demir

Nelle prossime puntate di Terra amara, Fekeli si renderà conto che il nipote non è del tutto sincero e ha un atteggiamento ambiguo, quindi deciderà di pedinarlo per vederci più chiaro.

Ali Rahmet, durante la sua ricerca della verità, assisterà alla distruzione della lapide di Adnan da parte di Fikret, così si paleserà dinanzi allo stesso e gli chiederà lumi a riguardo.

Colto di sorpresa, Fikret dirà allo zio di odiare gli Yaman ed essersi voluto vendicare per ciò che hanno fatto a Yilmaz.

Fekeli, infine, seguirà nuovamente il nipote sorprendendolo nell'azienda di Demir allo scopo di sabotarla. A quel punto, messo alle strette, Fikret confesserà a Fekeli di essere il fratellastro di Demir.