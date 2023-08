La riconferma di Gemma nel cast 2023/2024 di Uomini e Donne non è mai stata in discussione: questo almeno finché in rete non ha cominciato a spargersi la voce di un nuovo amore nella vita della dama, un giovane con il quale starebbe trascorrendo l'estate. Un'indiscrezione di queste ore, inoltre, sostiene che Galgani potrebbe partecipare solo a poche puntate della nuova edizione: dopo aver presentato il fidanzato, la torinese lascerebbe definitivamente il Trono Over dopo 14 anni.

Aggiornamenti sulla 'regina' di Uomini e Donne

A metà settembre Gemma inizierà il suo 14° anno da dama: edizione dopo edizione, infatti, la 73enne è diventata un vero e proprio punto di riferimento per il pubblico e per gli altri componenti del cast.

L'era di Galgani, però, potrebbe presto concludersi: stando a quello che riportano alcuni siti in questi primi giorni di agosto, la partecipazione della torinese alla stagione 2023/2024 del dating-show potrebbe essere parziale.

Da una settimana a questa parte, dunque, i fan stanno commentando il rumor che vorrebbe la protagonista del Trono Over intenta a frequentare una persona più giovane di lei. Riviste e siti, infatti, parlano di un nuovo amore nella vita di Gemma, anche se ancora non si conosce l'identità del "ragazzo".

Lieto fine in arrivo per la protagonista di Uomini e Donne

Proprio a fronte di quello che si sta vociferando in questi giorni sul web, la presenza di Gemma nel cast fisso di Uomini e donne starebbe iniziando a vacillare.

Un rumor che si sta facendo largo in rete l'8 agosto, sostiene che la torinese potrebbe partecipare solo ad alcune puntate dell'edizione 2023/2024, in particolare le prime che saranno registrate a partire da fine mese.

Si dice che Galgani potrebbe tornare in studio solo per presentare al pubblico, ai colleghi di parterre e a Maria De Filippi la persona che le avrebbe restituito il sorriso in questo periodo, ovvero il giovane con il quale starebbe trascorrendo l'estate.

Un po' come è capitato ad Ida Platano lo scorso autunno, anche la 73enne sarebbe in procinto di dire addio al Trono Over mano nella mano con il suo nuovo amore (sempre che le anticipazioni confermino che questo ragazzo esiste realmente), con il quale inizierebbe una relazione lontano dai riflettori.

Chi è riconfermato a Uomini e Donne

I fan di Uomini e Donne sono un po' spiazzati dai rumor di questi giorni, soprattutto perché Gemma è considerata un tassello fondamentale per la buona riuscita del programma, un po' come lo sono Tina Cipollari e i suoi comportamenti sopra le righe.

Nel parterre dell'edizione 2023/2024, invece, non dovrebbero mancare gli altri veterani, ovvero Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: i tre non si sarebbero fidanzati durante le vacanze e a fine agosto dovrebbero essere regolarmente al loro posto tra le fila di cavalieri e dame.

La prima registrazione stagionale di U&D si svolgerà tra il 30 e il 31 agosto, quindi tra circa tre settimane trapeleranno le anticipazioni di quello che sarà trasmesso in televisione dall'11 settembre in poi. C'è attesa anche per i quattro nuovi tronisti, tra i quali dovrebbe figurare qualche volto già noto al pubblico come ex corteggiatori o single di Temptation Island.