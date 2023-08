Terra Amara prosegue con il racconto delle vicende dei protagonisti di Cukurova. Le anticipazioni spiegano che presto tra Mujgan e Behice nascerà una frattura che andrà sempre a crescere fino alla completa rottura. La dottoressa non vorrà più avere nulla a che fare con sua zia e pur di aiutarla a trasferirsi a Istanbul sarà disposta a vendere tutti i suoi gioielli. Quando Fekeli vedrà che Mujgan sta per rinunciare anche alla sua fede nuziale, si offrirà di pagare i costi del viaggio di Behice.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan romperà i rapporti con Behice

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che con il passare del tempo il rapporto tra Behice e Mujgan andrà a deteriorarsi. La dottoressa si renderà conto che seguire i consigli di sua zia l'ha portata solo a inimicarsi Fekeli e a rischiare di perdere Kerem Ali. Mujgan capirà che l'unica cosa che interessa a Behice non è il suo bene, ma il denaro per condurre una vita agiata. Per questo motivo, Mujgan taglierà i ponti con Behice che si ritroverà completamente sola e spaventata per le conseguenze delle sue azioni. Presto, infatti, il forte sospetto che sia lei l'assassina di Hunkar giungerà alle orecchie di Demir che non esiterà ad aggredirla.

Questo episodio terrorizzerà Behice che capirà di dover lasciare al più presto Cukurova.

Anticipazioni prossime puntate: Behice sola e disperata chiamerà Mujgan

Nelle prossime puntate di Terra amara la situazione di Behice precipiterà con l'aggressione di Demir. Quando Yaman verrà a sapere che la zia di Mujgan era alle cave al momento della morte di Hunkar si precipiterà da lei e tenterà di toglierle la vita afferrandola per il collo.

La presenza di Zuleyha, Sevda e Gaffur impedirà il peggio, ma Behice saprà bene di avere ormai le ore contate. La donna, trovandosi senza altri a cui chiedere aiuto chiamerà Mujgan e la implorerà di incontrarla per prendere un caffè. La dottoressa accetterà, ma ricorderà a sua zia tutto il male che ha dovuto subire per colpa delle sue azioni.

Behice tenterà ancora una volta di giocarsi la carta della vittima, ma non funzionerà: Mujgan le dirà che la aiuterà economicamente per trasferirsi a Istanbul pur di liberarsi di lei.

Fekeli disposto a pagare per Behice

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate dopo l'incontro con Mujgan Behice scoppierà a piangere. La donna si sentirà in trappola vedendo che anche sua nipote è dalla parte di Fekeli e non saprà come fare. Mujgan, nel frattempo, metterà insieme tutti i suoi gioielli, decisa a vendere anche la sua fede nuziale pur di avere il denaro necessario per assicurare a Behice un viaggio e una sistemazione dignitosa. L'offerta che la dottoressa riceverà sarà di gran lunga inferiore al valore effettivo dei suoi gioielli, ma sentirà di non avere altra scelta. Quando Fekeli verrà a sapere che Mujgan sta per vendere tutto, però, la fermerà offrendosi di pagare le spese di Behice pur di risolvere la situazione.