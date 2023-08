Gemma Galgani sarà ancora protagonista di Uomini e donne: questo è quello che sostengono siti e riviste a meno di due settimane dall'inizio delle riprese della nuova edizione del dating-show. Durante la pausa estiva del programma, però, la dama è stata più volte al centro del gossip per diversi motivi: un presunto flirt con un ragazzo molto più giovane di lei, le frecciatine dall'ex Giorgio Manetti e i rumor sull'addio al cast a fine stagione.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e donne

Le registrazioni di Uomini e donne prenderanno il via il 30 agosto: tra 12 giorni, dunque, gli studi Elios riapriranno i battenti e sul web cominceranno a circolare le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse in tv dall'11 settembre.

A meno di due settimane dalla fine delle vacanze, dunque, si può fare un piccolo bilancio di quello che è accaduto nella vita dei personaggi più discussi del cast da maggio a oggi.

Gemma Galgani è finita spesso al centro dell'attenzione mediatica nel corso dell'estate e sempre per ragioni diverse. In questo periodo, per esempio, alcune riviste scandalistiche hanno riportando l'indiscrezione secondo la quale la 73enne starebbe frequentando un giovane, ovvero una persona molto più piccola di lei.

Ad avvalorare questa chiacchiera, è stato anche il "like" che la dama del Trono Over ha messo su Instagram a un post dedicato al suo presunto nuovo flirt.

Nessun incontro a Uomini e Donne

Anziché smentire o ignorare il gossip che la vorrebbe intenta a conoscere un giovane uomo dall'identità ancora top secret, Gemma ha deciso di apprezzare la notizia sui social e questo non ha fatto altro che alimentare le chiacchiere.

Di Gemma Galgani, però, si è parlato anche per le tante frecciatine che Giorgio Manetti le ha lanciato a distanza. Nelle interviste che ha rilasciato durante l'estate, il "Gabbiano" ha commentato con sarcasmo la partecipazione più che decennale della sua ex a Uomini e Donne, arrivando ad accusarla di essere diventata un personaggio.

In merito ai rumor che sono circolati sul possibile addio della torinese al cast a fine stagione, l'ex cavaliere ha detto: "Non andrà mai via. Per lei il programma è diventato vitale, ma non per cercare l'amore. L'hanno capito tutti che quello non le interessa più".

Il toscano, inoltre, ha smentito le voci che lo volevano pronto a rientrare nel parterre maschile del Trono Over: "Non ho sentito nessuno della redazione e non desidero farlo.

Non mi interessa tornare".

Armando annuncia il ritorno a Uomini e Donne

Gemma, dunque, mercoledì 30 agosto tornerà in studio per partecipare alla prima registrazione 2023/2024 di Uomini e Donne, ma il suo futuro in televisione sarebbe tutt'altro che certo.

Voci ancora tutte da confermare, infatti, sostengono che il prossimo maggio Galgani potrebbe dire addio al Trono Over in modo definitivo, ovvero lasciando gli Elios o da sola o con un nuovo amore (che potrebbe essere il giovane con il quale si starebbe frequentando da poco).

Per quanto riguarda il resto del parterre dell'edizione che debutterà su Canale 5 l'11 settembre, nei giorni scorsi Armando Incarnato ha anticipato che ne farà parte. Attraverso un messaggio che ha postato sul suo profilo Instagram, il cavaliere ha smentito i rumor che stavano circolando sul suo conto, ovvero quelli che volevano lontano dal programma per volere degli addetti ai lavori.

Alle nuove puntate parteciperanno anche Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, ancora single dopo circa quattro mesi di vacanze e diverse segnalazioni che li volevano intenti a frequentare persone lontane dal cast della trasmissione.