La soap opera turca Terra Amara continua a stupire il pubblico di Canale 5. Dalle anticipazioni dei prossimi episodi, si evince che Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) affronterà Fikret Fekeli (Furkan Palali) per aver fatto arrestare ingiustamente suo marito Demir Yaman (Murat Ünalmış). La fanciulla sarà disposta a mettere fine all’esistenza del figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman per fargliela pagare.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir viene arrestato, Zuleyha avvia delle indagini

Nei nuovi episodi in programma sulla rete ammiraglia Mediaset, Demir finirà in carcere con l’accusa di omicidio: scendendo nel dettaglio il ricco imprenditore verrà considerato il colpevole di un incidente accaduto alla sua ex amante Umit.

La moglie Zuleyha per scoprire la verità, avvierà delle indagini servendosi della complicità dell’amico Sadi.

Ben presto la fanciulla verrà a conoscenza che suo marito ha fatto i conti con la giustizia a causa dello zampino di Fikret, il nipote di Ali Rahmet Fekeli.

Fikret svela la tresca tra il fratellastro e Umit, Altun perde la ragione

La protagonista assoluta della telenovela non perderà tempo per farla pagare a Fikret, visto che lo farà recludere in un sotterraneo da dei malviventi. Per iniziare Zuleyha domanderà al ragazzo per quale motivo continua a fare la guerra al fratellastro, e lo stesso le dirà di non mollare la presa poiché non vuole perdonarlo. A questo punto Fikret farà i conti con la furia di Altun, la quale arriverà a puntargli contro una pistola per obbligarlo ad ammettere il suo coinvolgimento con l'arresto di suo marito Demir.

Il figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman provocherà Zuleyha mettendola al corrente della relazione extraconiugale tra Demir e Umit: la dura reazione della fanciulla non si farà attendere, infatti perderà del tutto la ragione e non crederà che colui che ha sposato l’abbia tradita. Per concludere la madre di Adnan e Leyla sarà in procinto di uccidere Fikret, rischiando di passare dalla parte del torto.

Lütfiye invita il nipote a trasferirsi in Germania

Successivamente Fikret incontrerà la zia Lütfiye (Hulya Darcan), la quale esigerà ricevere delle spiegazioni su ciò che è accaduto a Umit. Il ragazzo vuoterà il sacco, assicurando alla parente che è stata la dottoressa a provocare la sua caduta dalle scale. A questo punto Lütfiye consiglierà al nipote di trasferirsi in Germania per non correre alcun pericolo, ma non riuscirà a capire per quale motivo non abbia chiamato i soccorsi per Umit.

Infine Fikret farà sapere alla zia che Mujgan ha rinunciato ad andare a vivere all’estero con lui, proprio dopo aver appreso dell’incidente di Umit.