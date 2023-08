Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5. Gli spoiler turchi della soap opera segnalano che Fikret Fekeli (Furkan Palali) farà finalmente chiarezza sui sentimenti che prova per Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova).

Anticipazioni Terra amara: Fikret prende le distanze da Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Ali Rahmet spierà un bacio tra Fikret e Mujgan, ancora in lutto per la morte prematura di Yilmaz. L'anziano impresario a questo punto deciderà di affrontare il nipote facendogli presente di non avere nulla in contrario al suo avvicinamento a sua nuora, a patto che lui sia completamente sincero nei suoi confronti visto che ha sofferto molto durante il suo matrimonio.

Fikret, ascoltate queste parole, deciderà di prendere le distanze da Mujgan dato che le sue intenzioni saranno solo quelle di vendicarsi del suo fratellastro Demir. Nonostante questo, il giovane rimarrà vicino alla pediatra sopratutto durante la morte di zia Behice, che preferirà gettarsi da un dirupo piuttosto che trascorrere il resto della sua vita in galera per l'omicidio dei suoi due ricchissimi mariti.

Ali Rahmet scopre che suo nipote è il figlio illegittimo di Adnan senior

Fikret accompagnerà Mujgan a Istanbul per i funerali di sua zia Behice. Un giorno abbastanza triste in quanto nessuno interverrà alla cerimonia dato che gli abitanti avevano scoperto che era stata lei a uccidere la potente Hunkar Yaman dopo aver letto i quotidiani.

Una volta tornati a casa, Fikret tenterà di rimanere distante da Mujgan, che nel frattempo stringerà una sorta di amicizia con Umit, la nuova direttrice dell'ospedale. Per questo motivo, il cerchio si stringerà sempre di più contro Fikret, tanto da essere costretto a rivelare ad Ali Rahmet di essere il figlio illegittimo di Adnan senior.

Una rivelazione che creerà nuovi problemi alla storia d'amore tra il ragazzo e Mujgan.

Fikret confessa a Mujgan di amarla

Ali Rahmet (Kerem Alisik) esorterà il nipote a seppellire l'ascia da guerra nei confronti di Demir visto che non può pagare per gli errori commessi dal padre ormai defunto. Ma Fikret non riuscirà a mettere da parte l'orgoglio ferito, continuando la sua vendetta nei confronti della famiglia Yaman.

In questa vicenda si inserirà anche Mujgan, la quale chiederà a Fikret che sentimenti nutre per lei. Il giovane così sarà costretto a confidarle di amarla davvero sebbene la loro storia sia impossibile per colpa del passato. Affermazioni che inizialmente non saranno comprese da Mujgan ma fino a quando?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.