Cambio programmazione sulle reti Mediaset a partire da lunedì 14 agosto. In occasione della settimana di Ferragosto, il pomeriggio di Canale 5 subirà delle sostanziali modifiche e, a farne le spese, saranno le soap che tradizionalmente occupando la fascia del daytime pomeridiano.

Tra quelle che risultano sospese dal palinsesto, figurano Beautiful e La Promessa, che non andranno in onda per tutta la settimana in prima visione assoluta.

Mediaset, cambio programmazione: si fermano La Promessa e Beautiful

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione Mediaset dal 14 agosto in poi, prevede dei cambiamenti legati alla fascia del pomeriggio e in particolar modo alla messa in onda della soap.

Gli appassionati delle serie tv che, tutti i giorni, riescono a catturare l'attenzione di oltre due milioni e mezzo di spettatori, dovranno fare a meno di questi appuntamenti in daytime per almeno una settimana.

Beautiful e La Promessa risultano sospese nel corso della settimana che va dal 14 al 18 agosto e, la stessa sorte, toccherà anche l'appuntamento quotidiano con My home my destiny, la soap turca che ha debuttato a metà luglio nella fascia del pomeriggio, registrando un buon successo dal punto di vista auditel.

Terra amara prosegue ma solo in replica: cambio programmazione Mediaset

Un cambio programmazione che, tuttavia, potrebbe essere esteso anche alla settimana successiva di messa in onda, dato che Mediaset potrebbe decidere di rivoluzionare il palinsesto della fascia pomeridiana anche nella settimana successiva a quella di Ferragosto.

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda l'appuntamento con Terra Amara: la soap opera turca campione di ascolti, con una media del 23% di share fisso in daytime, sarà sospesa in prima visione assoluta ma continuerà ad andare in onda in replica.

Infatti, dal 13 agosto Mediaset trasmetterà le puntate di Terra amara in replica della prima stagione: in questo modo gli spettatori potranno fare un vero e proprio tuffo nel passato e rivivere le emozioni della storia d'amore tra Yilmaz e Zuleyha.

Come cambia la programmazione di Canale 5 dal 14 agosto in poi: ecco le novità

Dal 14 agosto, però, l'appuntamento con Terra amara nella fascia del daytime feriale cambierà orario: la soap, in assenza di Beautiful e La Promessa, si sposterà dalle 13:40 alle 14:45.

A seguire, poi, ci saranno dei film in prima visione assoluta che terranno compagnia al pubblico del pomeriggio di Canale 5 e a seguire, alle 16:45, ci sarà spazio per il consueto doppio appuntamento quotidiano con Un altro domani, la soap opera spagnola che si avvia ormai verso le battute finali di sempre.