Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà parecchia carne al fuoco. Le anticipazioni del 4 e 5 settembre si concentrano sulle più disparate situazioni, in modo particolare sulla spiazzante proposta di matrimonio che Riccardo farà a Rossella. Quest'ultima, pur essendo innamorata di Nunzio Cammarota, accetterà di sposare il suo fidanzato. Non passerà molto tempo prima che la notizia giunga all'orecchio del figlio di Franco, che finirà per incontrare un'affascinante conoscenza di Alberto.

Intanto a casa Poggi la preoccupazione regnerà sovrana a causa delle condizioni di salute di uno dei membri della famiglia, Bricca.

Sarà Speranza ad avanzare l'ipotesi che la cagnolina di Giulia possa soffrire di una particolare malattia, la quale finirà per generare disagio in Luca. Mariella, invece, sarà decisa a fare chiarezza con Serena, ma dovrà combattere con suo marito Guido.

Anticipazioni Un posto al sole del 4 settembre: Rossella accetta di sposare Riccardo

Riccardo chiederà a Rossella di sposarlo e lei accetterà, finendo per amareggiare Nunzio. Nonostante la ragazza abbia già dato una risposta positiva al fidanzato, inizierà a mostrare delle titubanze. Vedendola così incerta, Riccardo non potrà che chiederle se sia del tutto sicura della scelta fatta. Nel frattempo a Palazzo Palladini qualcuno sarà in forte apprensione per la salute di uno dei componenti della famiglia Poggi.

Giulia preoccupata per la salute di Bricca

Gli spoiler di Un posto al sole rivelano l'amico a quattro zampe di casa Poggi, Bricca, farà preoccupare Giulia. Sarà principalmente Speranza a notare che qualcosa non va nel cagnolino. Intanto, qualche appartamento più in là, Mariella si deciderà a sotterrare l'ascia di guerra e chiederà scusa a Serena.

Peccato che questa buona intenzione sarà destinata ad andare in fumo quando Guido ordirà delle trame per mettere in riga le due donne.

Un posto al sole spoiler 5 settembre: Nunzio incontra un'affascinante conoscenza di Alberto

All'interno della puntata di Upas del 5 settembre si continuerà a vedere una Rossella in preda ai dubbi a causa della sua stessa decisione di sposare Riccardo.

Al Caffè Vulcano Nunzio farà un incontro inaspettato, si tratta di un'affascinante conoscenza di Alberto: di chi si tratterà? Per quanto riguarda Bricca, non si esclude che possa soffrire di demenza senile, anzi questa ipotesi inizierà a essere la più accreditata. Questa condizione, inoltre, finirà per causare disagio in Luca, in quanto sofferente del medesimo problema. Tornando a Mariella, nel tentativo di riconciliarsi con Serena, dovrà fare i conti con un'eventualità inaspettata.