Nuovi colpi di scena attendono i fan di Beautiful nel corso degli episodi in onda a breve su Canale 5. Protagonista sarà Bill Spencer, il quale riuscirà a liberare Finn dalle grinfie di Sheila. Il magnate infatti, dopo aver ritrovato Li, verrà a sapere proprio dalla donna che Finn è ancora vivo. Così Bill non perderà tempo e si recherà nell'appartamento in cui il marito di Steffy è tenuto in ostaggio dalla sua madre naturale, riuscendo a trarlo in salvo. Sheila però, ancora una volta, riuscirà a far perdere le sue tracce.

Li è sopravvissuta all'incidente e viene salvata da Bill: spoiler Beautiful

Le puntate di Beautiful in onda tra qualche settimana su Canale 5, terranno con i fiato sospeso i telespettatori. Dopo l'evasione di Sheila Carter, sia la famiglia Forrester che gli Spencer saranno molto preoccupati, vista la pericolosità del soggetto. Nessuno sospetterà che la donna si sia rifugiata nell'appartamento di Li Finnegan. Tantomeno sospetteranno che quest'ultima sia rimasta vittima di un incidente stradale dopo essere stata inseguita da Sheila.

Li, a differenza di quanto crede Sheila, non sarà morta nell'incidente. La madre adottiva di Finn infatti sarà riuscita a sopravvivere ma si ritroverà in stato confusionale, incapace di fare ritorno a casa.

Sarà Bill Spencer a ritrovarla per caso, all'uscita di un ristorante sul molo.

Bill e Liam scoprono che Finn é ancora vivo nelle prossime puntate di Beautiful

Le anticipazioni rivelano che Bill non riconoscerà nella donna la madre adottiva di Finn ma, nel contempo, sentirà che é suo dovere aiutarla.

Per questo, la porterà a casa sua.

Li sarà in evidente stato confusionale, tanto da non riuscire a parlare. Per un puro caso, Liam passerà a trovare il padre e vedendo la donna riconoscerà in lei Li. A questo punto, seppur con fatica, la donna comincerà a parlare e rivelerà a Liam e Bill che Finn è ancora vivo. Una notizia che lascerà a bocca aperta i due Spencer, anche perché, verranno a sapere che Sheila starà tenendo in ostaggio Finn.

Finn viene liberato da Bill: anticipazioni Beautiful

Bill, deciso a riportare a casa Finn, chiederà quindi a Li di condurlo nell'appartamento in cui Sheila lo tiene in ostaggio. Liam intanto, avvertirà il tenente Baker. A questo punto, le trame di Beautiful si faranno ancor più avvincenti. Sia Sheila che Finn, vedendo arrivare Bill e Lì, rimarranno a bocca aperta. Ovviamente Finn sarà felice di poter riabbracciare la sua madre adottiva. Sheila invece, non sarà affatto contenta di tutto questo e tenterà in un primo momento di giustificare le sue azioni, a partire dal ferimento di Steffy.

La donna tenterà di fuggire ma Bill la bloccherà, ammanettandola al letto. Finn a questo punto sarà finalmente libero.

Il giovane medico cercherà immediatamente di mettersi in contatto con Steffy per informarla che è ancora vivo, ma non riuscirà a contattarla. A questo punto, Bill metterà a disposizione il suo jet privato per accompagnare Finn a Montecarlo da Steffy.

Sheila invece, rimarrà nell'appartamento con Li Finnegan in attesa che arrivi la polizia ma, prima che ciò avvenga, la madre naturale di Finn riuscirà a svignarsela ancora una volta.