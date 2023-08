Nella puntata di Terra amara che andrà in onda venerdì 1 settembre su Canale 5, Fekeli chiederà a Behice Hekimoglu di lasciare il paese e tornare a Istanbul, ma la donna studierà un elaborato piano per restare a Cukurova. Infatti Behice chiederà a un suo scagnozzo di ferirla leggermente fingendo un agguato, però le cose non andranno come previsto.

Intanto Yilmaz conforterà il suo padrino ancora addolorato per la perdita di Hunkar, mentre la dottoressa Mujgan sarà preoccupata per sua zia.

Fekeli vuole che Behice lasci il paese e torni a Istanbul

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Ali Rahmet, dopo aver ascoltato i sospetti di Zuleyha sull'omicidio di Hunkar, chiederà a Behice di lasciare la villa e di tornare definitivamente ad Istanbul, tuttavia la signora non si lascerà trovare impreparata di fronte a tale richiesta e avrà un piano in mente.

In particolare, la zia della dottoressa Hekimoglu chiederà a un suo scagnozzo, Erdinic, di ferirla in modo tale da dover passare la convalescenza nella villa di Fekeli a Cukurova. Nel frattempo, Mujgan confiderà a Fikret l'intenzione di partire insieme a sua zia e chiederà al giovane di accompagnarla in aeroporto per prendere il volo per Istanbul.

Mujgan teme che sia accaduto qualcosa di brutto a sua zia

Lo scagnozzo Erdinic eseguirà gli ordini di Behice, ma l'improvviso arrivo di un cane farà partire un colpo che raggiungerà la donna in un punto vitale, ferendola gravemente. Pertanto, l'uomo deciderà di lasciare Behice priva di sensi nel bosco e scapperà.

Intanto, Yilmaz conforterà Fekeli, ancora molto triste per la morte della sua amata Hunkar che avrebbe dovuto sposare a breve, mentre Mujgan e Fikret troveranno sulla strada i vestiti di Behice sparsi lungo il tragitto e inizieranno a preoccuparsi.

A quel punto, il nipote di Ali Rahmet prometterà alla dottoressa di trovare sua zia e si metterà alla sua ricerca.

Riassunto della puntata precedente di Terra Amara

Nella puntata precedente di Terra amara in onda giovedì 31 agosto, Zuleyha assiste a un incontro in cui il procuratore e Demir esaminano nel dettaglio l'omicidio della signora Hunkar per trovare il colpevole.

Tuttavia, alcuni elementi emersi fanno pensare alla signorina Altun che sia stata proprio Behice a compiere il delitto. Successivamente, Zuleyha si reca al circolo durante l'incontro fra alcune donne e accusa Behice di aver assassinato sua suocera.