Continuano ad andare in onda su Canale 5 gli appuntamenti con La Promessa.

La soap spagnola non smette di stupire i telespettatori con tutti i suoi intrighi, ecco che le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 4 all'8 settembre rivelano che Manuel farà ritorno alla promessa privo di sensi.

Le condizioni di salute del giovane saranno molto preoccupanti dopo l'incidente aereo. Jimena sarà sconvolta dalla cosa, tanto da non riuscire ad avvicinarsi a Manuel senza provare un certo disagio. Ad aggiungersi al dramma ci sarà anche l'improvvisa scomparsa del barone che terrà sulla spine Cruz.

Spoiler La Promessa, prossime puntate: Cruz ha scoperto che Lope lavora in cucina

Cruz chiederà a Romulo di aiutarla a cercare suo padre. Anche Curro vorrà sostenere la zia nella ricerca. Don Alonso invece, sarà totalmente concentrato su Manuel, tanto che si infastidirà del comportamento di Cruz scontrandosi per questo con lei. In seguito, Cruz scoprirà che Lope lavora in cucina e andrà su tutte le furie. Petra verrà accusata dai domestici di aver fatto la spia e i marchesi decideranno di assumere un nuovo maggiordomo di nome Gregorio.

Jimena farà fatica ad entrare in camera di Manuel, viste le sue condizioni. Suo padre, il duca, cercherà di convincere la figlia a tornare a casa. Jimena però, non se la sentirà di lasciare il fidanzato in quelle condizioni.

Manuel si risveglierà all'improvviso, per poi svenire nuovamente. Al suo risveglio, non ricorderà nulla.

Il sergente Funes arriva a La Promessa per indagare sul barone

La scomparsa del barone continuerà a preoccupare Cruz. Il sergente Funes arriva a La Promessa per indagare e Teresa sarà nel panico quando lo scoprirà, in quanto è l'ultima ad aver visto in vita il padre di Cruz.

Nel frattempo, Jimena penserà di sfruttare l'amnesia di Manuel in suo favore, il tutto per far credere al ragazzo che loro due fossero molto innamorati. Cruz apprezzerà l'idea di Jimena e le due si alleeranno per impedire che qualcuno racconti a Manuel la verità sul suo passato.

Il nuovo maggiordomo si metterà alla ricerca della spilla di Catalina, nel frattempo le indagini sulla scomparsa del barone andranno avanti e il sergente Funes annuncerà il ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo in fondo ad un burrone.

Il padre di Cruz sembrerà essere precipitato nel dirupo con la sua macchina, si è trattato di un incidente, nulla di più.

Nonostante la morte del barone abbia risolto i problemi familiari dei marchesi, Cruz continuerà a volere che il figlio sposi Jimena. Alla tenuta si presenterà il padre di Curro e Cruz sospetterà che l'uomo sia interessato all'eredità del defunto barone.