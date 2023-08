Sarebbero sentimentali i motivi dell'assenza di Riccardo alle prime tre registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne. Questo 31 agosto è infatti stata resa pubblica una segnalazione sul cavaliere: pare che Guarnieri abbia trovato l'amore e per questo non partecipi più al dating-show condotto da Maria De Filippi.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e donne

Per tutta l'estate si sono susseguiti avvistamenti e segnalazioni su Riccardo del Trono Over: tra giugno e luglio, in particolare, molti siti di Gossip hanno riportato le foto e i racconti di chi ha incontrato Guarnieri in dolce compagnia.

Per settimane si è vociferato di una relazione in corso tra il pugliese e una donna di nome Gabriella, la stessa con la quale è stato fotografato di nascosto ad un matrimonio e per le vie di diverse città in provincia di Taranto (dove lui vive e lavora).

Oggi, giovedì 31 agosto, il blog Isa&Chia ha mostrato i messaggi che una fan ha inviato per confermare che il cavaliere sarebbe assente dagli studi Elios per ragioni amorose.

"Sì è tutto vero. L'ho visto anch'io mano nella mano con una ragazza. Abitiamo a pochi chilometri di distanza", si legge sul web in queste ore sui motivi della mancata partecipazione dell'ex di Ida alle nuove puntate di Uomini e donne.

I rumor sul privato lontano da Uomini e donne

"Riccardo è andato via per amore di una ragazza giovane e molto bella, ma di una bellezza semplice e per nulla appariscente. Niente e a che vedere con quelle che ha frequentato a Uomini e donne", si legge ancora nel messaggio che i siti di gossip stanno riportando per cercare di spiegare l'assenza del cavaliere nel cast dell'edizione 2023/2024 del dating-show.

La persona che sostiene di aver incontrato Guarnieri di recente, ha anche descritto la sua presunta nuova fiamma con queste parole: "Ha i capelli lunghi e biondo scuro. Lui, invece, è uguale a come si vede in televisione. Magari di persona è un pizzico più bello e muscoloso".

Insomma, stando a questa segnalazione (e a tutte le altre che sono girate sul web durante le vacanze d'estate), il pugliese frequenterebbe una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo e per amore suo avrebbe lasciato il Trono Over dopo tanti anni.

Il possibile ritorno di Armando a Uomini e donne

Da quando sono ricominciate le registrazioni di Uomini e donne, nessuno ha mai motivato l'assenza nel parterre di Armando e Riccardo: i fan hanno fatto molte teorie nell'ultima settimana, ma la più accreditata e che non siano stati riconfermati nel cast anche per lasciare spazio ad altri personaggi.

Mercoledì 30 agosto, però, Incarnato ha aperto a un suo ritorno in studio scrivendo queste frasi su Instagram: "La mancanza di conoscenza vi frega. Parlate meno perché potreste fare brutte figure. Io sono nel dodicesimo mese, quello del riposo".

Soprattutto quest'ultima dichiarazione del napoletano, gli spettatori l'hanno interpretata come un possibile riferimento al suo futuro televisivo, come se avesse voluto anticipare che prima o poi rimetterà piede all'interno degli Elios.

Lo storico protagonista del dating-show ci ha tenuto a precisare che è ancora in vacanza e forse per questa ragione ha saltato le prime tre puntate della nuova edizione. Questa spiegazione è un po' debole se si pensa che tutti gli altri veterani del Trono Over sono tornati in studio quando c'è stata la prima "convocazione" della redazione, anche se gli autori potrebbero aver fatto un'eccezione per il fumantino Armando.