Proseguono le anticipazioni di Terra Amara relative alle puntate che andranno in onda dal 3 al 9 settembre. Non mancheranno i colpi di scena e le novità, e se da un lato continueranno a tenere banco le indagini sulla morte di Hunkar, dall'altro Mujgan non avrà dubbi nel mentire sulla sua seconda gravidanza. Questa notizia porterà Zuleyha a chiudere con Yilmaz, che invece non si capaciterà della dolce attesa della moglie, visto che non ha rapporti con lei da mesi. D'altra parte Altun deciderà di prendere in mano le redini delle mansioni un tempo appartenenti alla suocera.

Gaffur scoprirà che Behice è coinvolta nella morta della padrona, ma non potrà dirlo a Demir visto che la donna minaccerà di riferire alla polizia di sapere che lui ha ucciso Hatip.

Behice accusa Zuleyha della sua aggressione

Le anticipazioni di Terra amara delle puntate che andranno in onda da domenica 3 a sabato 9 settembre prendono il via dalla scenata che Mujgan farà a Zuleyha, ritenendo che ci sia lei dietro l'aggressione alla zia. Demir per difendere la moglie cercherà la dichiarazione firmata da Yilmaz, in cui incolpa la dottoressa del tentato omicidio ai danni di Altun, ma non riuscirà a trovarla. A questo punto Yaman racconterà tutto a Fekeli, informandolo di ritenere Behice colpevole della morte della madre.

Nel frattempo Nazire dirà a Yilmaz di aver visto la moglie mentre usciva con il figlio, Fikret e alcuni oggetti personali. Dopo aver capito che Fikret non ha fatto nulla di male, Yilmaz confesserà a Zuleyha di voler stare con lei a costo di lasciare a Mujgan la custodia di Kerem Alì.

Mentre Behice verrà dimessa dall'ospedale e obbligherà Fekeli a scusarsi con lei, Demir deciderà di offrire una grossa somma di denaro a chiunque gli fornirà informazioni utili per arrivare all'assassino della madre.

Gaffur, attirato dal denaro, farà le sue ricerche fino ad arrivare ai documenti in cui Behice viene accusata dell'omicidio dei due primi mariti. Prima che riesca a dire tutto a Demir, Behice lo fermerà e lo minaccerà di denunciarlo alla polizia per la morte di Hatip.

Yilmaz sospetta che Mujgan lo tradisca con Fikret

Mentre Zuleyha scoprirà la gravidanza di Mujgan, Behice accuserà pubblicamente Zuleyha per la sua aggressione, ma allo stesso tempo le offrirà il suo perdono per farsi benvolere da Fekeli.

Sevda però riferirà a Demir di essere certa che la zia di Mujgan sia coinvolta nella morte di Hunkar. Nella villa Saniye e Sevda avranno uno scontro visto che la domestica non riuscirà ad accettare la sua presenza.

Scoperta la gravidanza della moglie, Yilmaz non si darà pace: non può essere lui il padre visto che non ha rapporti con lei da mesi. Nonostante ciò Zuleyha deciderà di chiudere con lui sentendosi ferita e deciderà di esercitare alla fattoria il potere che un tempo era della suocera. Nel frattempo in paese si inizierà a vociferare di una possibile relazione tra Fikret e Mujgan. Yilmaz, offeso nell'orgoglio, affronterà il nipote di Fekeli deciso a ucciderlo, fino a quando giungerà Mujgan che rivelerà di aver mentito sulla sua gravidanza.

Zuleyha dirà ai braccianti di aver preso il posto di Hunkar. Nel frattempo Gaffur, il cui strano comportamento farà sospettare Saniye, penserà di trasferirsi in Germania. Intanto in paese le voci per cui Behice abbia ucciso Hunkar prenderanno sempre più forma.