Nelle puntate di Terra Amara che stanno andando in onda attualmente su Canale 5, Sevda è stata accusata dell'omicidio di Hünkar. In realtà si tratta solamente di un'astuta mossa di Behice per distogliere l'attenzione su di lei. Anche se Sevda è già stata scarcerata per mancanza di reali prove, le persone di Çukurova non la vedranno di buon occhio, al punto che rischierà di essere linciata.

Sarà proprio per questo motivo che Demir e Züleyha l'accoglieranno a braccia aperte a casa loro nella tenuta Yaman, cosa che invece non piacerà per niente a Saniye, la quale si mostrerà abbastanza scontrosa.

Saniye non vuole obbedire agli ordini di Sevda

Saniye vedrà in Sevda solo una donna saccente pronta a dettare ordini e a prendere il posto della sua compianta padrona Hünkar. La domestica non vorrà abbassarsi ai suoi ordini, per questo si mostrerà in maniera scontrosa con Sevda, anche quando le chiederà un favore per Azize.

La nonnina avrà tanta fame, nonostante a Villa Yaman non sia ancora arrivata l'ora della cena. Sevda chiamerà Saniye, ma la donna non risponderà, così si recherà in cucina e le ordinerà di preparare la cena. Saniye, però, non obbedirà.

Züleyha ferma uno scontro tra Sevda e Saniye

La domestica sarà molto scontrosa e vieterà anche a Fadik di preparare la cena. All'ennesima richiesta di cenare da parte di Azize, Sevda tornerà in cucina, e tra lei e Saniye s'innescherà un duro scontro.

Solo l'intervento di Züleyha calmerà le acque e quando quest'ultima chiederà di preparare la cena, Saniye obbedirà.

Sevda non comprenderà questa differenza di comportamento e proprio durante la cena ne parlerà con Demir.

Demir si arrabbia con Saniye e la riprende per il suo comportamento con Sevda

Demir rimarrà stranito quando sentirà la nonnina dire che nessuno voleva darle da mangiare, allora Sevda gli racconterà quanto accaduto, chiedendo a Demir discrezione.

Lui, invece, non si farà mancare l'occasione per sgridare Saniye.

La chiamerà nella sala da pranzo e non sarà per nulla clemente: "Perché non hai preparato da mangiare per la nonnina? Forse sei tu quella che deve decidere a che ora preparare la tavola?". Saniye proverà a giustificarsi, ma Demir non la lascerà parlare: "Saniye, forse la mia defunta madre in passato ti ha viziata e posso anche capirlo, ma ora devi rigare dritto o sennò te la vedrai con me".

Demir le ricorderà che ora la padrona di casa è Sevda: "Devi ascoltarla e fare esattamente quello che ti dice. Hai capito?". Per Saniye sarà veramente un duro colpo e quando tornerà in cucina una lacrima scorrerà sul suo viso, ma proverà a farsi forza per la piccola Üzüm, non vuole che la veda in quello stato.