Si prospetta una settimana incandescente quella di Terra amara, in programma su Canale 5 dal 28 agosto all'1 settembre. Nel dettaglio la soap opera sarà investita da un colpo di scena che metterà a rischio un'altra vita. Questa volta la sciagura colpirà Behice la quale, verrà accusata pubblicamente dell'omicidio di Hunkar. Sarà Zuleyha a puntarle il dito contro, portando Fekeli a costringerla a lasciare Cukurova per sempre. Sarà così che Behice architetterà un piano che finirà soltanto per ritorcerle contro.

Per quanto riguarda Sevda, cadranno tutte le accuse sul suo conto e la donna tornerà in libertà.

Qualcuno, però, non crederà alla sua innocenza al punto da linciarla e incendiarle l'abitazione.

Anticipazioni Terra amara 28 agosto - 1 settembre: Zuleyha giura lealtà a Demir, Sevda sul punto di essere linciata

Dopo aver dato l'estremo saluto a mamma Hunkar, Demir sprofonderà nello sconforto. Vedendo il marito così abbattuto, Zuleyha non esiterà a consolarlo, giurandogli persino lealtà pur rimarcando di non amarlo.

L'aver perso l'amata non rasserenerà l'animo di Fekeli, anzi. L'uomo arriverà al punto di vendicare l'omicidio di Hunkar. Intanto Sevda, giudicata responsabile dell'assassinio, verrà scagionata in tribunale. Sentendosi in colpa per aver dubitato della sua innocenza, Demir cercherà di farsi perdonare da lei.

Soltanto Ozcan continuerà a credere che sia colpevole e radunerà alcuni individui per linciare Sevda e incendiare la sua abitazione. L'intervento di Zuleyha sarà a dir poco provvidenziale e scamperà il peggio. Sevda sarà condotta alla villa, sentendosi comunque in colpa verso Hunkar.

Demir chiede scusa a Gulten, Yilmaz dubita di Fikret

Gulten ritornerà a villa Yaman dopo che Demir le domanderà scusa per averla cacciata, accusandola di aver complottato insieme al suo rivale. Sarà così che anche Saniye e Zuleyha faranno pace.

Mujgan troverà il certificato in cui Yilmaz dichiara che la donna ha attentato alla vita di Zuleyha e che autorizza Demir a denunciarla casomai il buon nome delle famiglie Yaman e Akkaya dovesse venir messo in dubbio.

Furiosa, Mujgan se la prenderà con Yilmaz e poco dopo si verrà a sapere che è stato Fikret a scoprire questa dichiarazione all'interno del cassetto di Demir. E se Fikret si giustificherà dicendo di provare odio verso Yaman per una vecchia condanna ai danni dello zio Fekeli, Yilmaz sospetterà che ci sia ben altro.

Zuleyha accusa Behice in pubblico

Nel frattempo sarà esaminato il cadavere di Hunkar. Zuleyha inizierà a sospettare di Behice al punto da accusarla davanti alle signore nel corso di una riunione al circolo. Fekeli, che si ritorverà ad assistere alla scenata chiederà maggiori informazioni a Altun, la quale dovrà ammettere di non avere delle prove ma soltanto dei forti sospetti. A questo punto Fekeli chiederà a Behice di tornarsene a Istanbul ma la donna, intenzionata a rimanere, incaricherà Erdinic di spararle.

Sciaguratamente, la malcapitata riporterà una grave ferita. Anziché portarla in ospedale, Erdinic fuggirà terrorizzato lasciandola in mezzo al bosco. Intanto Mujgan sarà decisa a partire con la zia e Fikret la accompagnerà all'aeroporto, dopo aver provato, invano a convincerla a restare a Cukurova. Di Behice non ci sarà alcuna traccia, fatta eccezione per alcuni vestiti suoi sparpagliati al margine della strada. Fikret andrà a cercare la donna e, quando la troverà, la porterà in ospedale.