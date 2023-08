Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 23 agosto alle ore 14:10 su Canale 5, Yilmaz arriverà alla tenuta Yaman per sostenere il suo padrino, mentre Demir e Zuleyha continueranno ad essere disperate per la morte di Hunkar.

Intanto, i gendarmi chiederanno al signor Yaman di poter procedere con l'autopsia sul corpo di sua madre. Successivamente, la nonnina Azize entrerà nella camera di sua figlia credendo che stia dormendo, solo più tardi si renderà conto che in realtà è morta: il suo pianto sarà straziante. Infine, Fikret troverà la lettera di confessione firmata da Yilmaz, mentre Fekeli conforterà Demir.

I gendarmi chiedono di effettuare l'autopsia sul corpo di Hunkar

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Yilmaz entrerà nella camera della defunta Hunkar e farà le proprie condoglianze a Demir che apprezzerà il gesto del suo rivale per poi confortare Ali Rahmet. Intanto, Zuleyha e suo marito continueranno a piangere per la perdita insieme a tutti gli abitanti di Cukurova che aspettano fuori alla villa. A questo punto, arriverà anche la gendarmeria che informerà Demir che per legge verrà disposta un'autopsia sul cadavere di sua madre. Lui acconsentirà.

Fikret si reca nello studio di Demir e trova la lettera di Yilmaz

Successivamente, Azize entrerà nella camera di sua figlia, la vedrà distesa sul letto e, credendo stia dormendo, le porgerà una coperta in dosso perché non vuole prenda freddo.

L'anziana signora chiederà a Saniye e Zuleyha di lasciar riposare Hunkar e di uscire dalla camera, ignara di quanto sia davvero successo. Nel frattempo, Fikret approfitterà del caos per entrare a Villa Yaman e recarsi nello studio di Demir in cui troverà alcuni documenti riguardanti suo padre Adnan e la lettera in cui Yilmaz confessa che è stata Mujgan a sparare a Zuleyha.

I medici legali portano via il corpo di Hunkar in Terra Amara

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Fikret apprenderà che Yilmaz è sotto ricatto e che semmai dovesse rompere il patto fatto con Demir, quest'ultimo potrà denunciare Mujgan per tentato omicidio condannandola al carcere e allontanandola da suo figlio Kerem.

Intanto, i medici legali arriveranno alla villa e preleveranno il corpo di Hunkar per effettuare l'autopsia sul cadavere, il tutto nonostante la contrarietà di Azize che piangerà disperata.

Infine, la nonnina troverà le scarpe della signora Yaman, a questo punto capirà che sua figlia non tornerà più perché deceduta: il suo pianto sarà straziante. Il tutto avverrà mentre Fekeli conforterà Demir per la perdita di sua madre.