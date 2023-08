Terra amara continua con il racconto delle vicende dei protagonisti di Cukurova. Le anticipazioni annunciano che la morte di Hunkar sarà una ferita difficile da rimarginare per Demir, soprattutto perché non è a conoscenza del nome del responsabile dell'omicidio. Zuleyha si affiderà a un investigatore privato all'insaputa del marito, grazie a il quale verrà a sapere da un tassista che Behice si è recata alle rovine il giorno della morte di Hunkar. A quel punto Demir non esiterà a correre dalla zia di Mujgan per toglierle la vita con le sue mani, ma verrà bloccato appena in tempo da tutti i presenti.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha e Demir cercano l'assassino di Hunkar

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che Demir continuerà a soffrire per la morte di Hunkar. Non sarà più lo stesso e a ossessionarlo sarà la ricerca chi ha messo fine alla vita della madre. Zuleyha assumerà un investigatore privato all'insaputa del marito. L'investigatore chiederà ai tassisti della zona se qualcuno di loro abbia servito Hunkar il giorno della sua morte e uno di questi si farà avanti. Si presenterà alla tenuta dicendo di aver accompagnato Behice alle rovine quella mattina.

Anticipazioni prossime puntate: Behice terrorizzata da Demir

Le prossime puntate di Terra amara vedono al centro dei riflettori la rabbia di Demir quando saprà che Behice si è recata alle rovine dove Hunkar ha perso la vita.

L'uomo non esiterà neanche un attimo e si recherà da lei di corsa. La zia di Mujgan vedendolo arrivare proverà in tutti i modi a scappare, ma non ci riuscirà. Demir afferrerà Behice per il collo, urlandole di aver ucciso la madre. Alla scena assisteranno Gaffur, Sevda, Zuleyha, Saniye, Gulten e Fadik, che si daranno da fare per evitare che si consumi una tragedia.

Behice si ritrova da sola e senza le entrate economiche a cui ambiva

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Behice riuscirà a salvarsi soltanto grazie all'intervento dei presenti. Zuleyha affronterà il marito e alla fine lo convincerà a non reagire in modo aggressivo. Behice, invece, sarà molto spaventata da quello che è accaduto e si renderà conto che potrebbe essere incastrata da un momento all'altro.

Si rivolgerà a Mujgan, che si limiterà a offrirle il suo sostegno economico per trasferirsi a Istanbul, ma Behice non sarà affatto contenta. La donna scoppierà a piangere perché si renderà conto di essere rimasta da sola e senza un'entrata consistente a sostenerla.