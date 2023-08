In My home my destiny Benal riuscirà a raggiungere il suo obiettivo, ovvero quello di sposare Mehdi. Il loro non sarà un matrimonio tradizionale per diversi aspetti. In primis si sposeranno in carcere e poi sarà solamente un matrimonio sulla carta. Mehdi non sarà per niente innamorato di Benal e deciderà di sposarsi soprattutto per il bene della sua bambina, la piccola Müjgan, arrivata da pochi giorni nella sua vita.

Cemile pensa di risolvere i problemi di Mehdi facendolo sposare con Benal

Cemile sarà abbastanza disperata per la situazione che vivrà la sua famiglia.

Da una parte ci sarà da metabolizzare il lutto per la morte di Müjgan, uccisa per mano di Burhan. Dall'altra, invece, ci sarà Mehdi. Lui ha divorziato da Zeynep, pur non smettendo di amarla. Un amore ossessivo che l'ha portato anche a compiere delle cose molto gravi, come stalkerare Zeynep e sequestrarla per provare a ricostruire il loro rapporto.

Mehdi finirà in carcere e Cemile sarà l'unica a non rendersi veramente conto della gravità della situazione. Per lei il fratello è solamente una persona incompresa, che ha fatto tutte quelle cose solo per amore. La sua visione sarà talmente lontana dalla realtà, che le verrà in mente una cosa abbastanza assurda.

A Mehdi viene concessa la possibilità di stare insieme a sua figlia

Cemile penserà di risolvere tutti i problemi con un matrimonio. Da pochi giorni nella loro casa è arrivata la piccola Müjgan, la figlia di Mehdi e Benal, quindi perché non formare una nuova famiglia facendoli sposare? Benal sembrerà d'accordo e anche Mehdi accetterà la proposta, soprattutto dopo che Zeynep lo rifiuterà per l'ennesima volta.

Il matrimonio si svolgerà in carcere, visto che Mehdi dovrà rimanerci ancora per un po', e non ci sarà di nessuno dei loro cari. Prima delle nozze avrà la possibilità di stare accanto alla piccola Müjgan. Per la prima volta Mehdi avrà l'opportunità di tenere tra le braccia la sua bambina.

Mehdi e Benal diventano ufficialmente marito e moglie

Mehdi e Benal, successivamente, si presenteranno davanti al giudice. Lui avrà indosso una tuta, mentre lei un semplice abito bianco. Mehdi stringerà tra lei mani le calzine della sua bambina. Le ammirerà, senza riuscire a distogliere lo sguardo.

Sia Benal che Mehdi risponderanno "sì" quando gli verrà chiesto se vogliono diventare marito e moglie, anche se lui non la degnerà nemmeno di un sguardo. Firmeranno il registro, e verranno dichiarati ufficialmente marito e moglie.

Benal, dopo tanto tempo, riuscirà a raggiungere il suo obiettivo, anche se sarà cosciente del fatto che quello con Mehdi sia solamente un matrimonio sulla carta.