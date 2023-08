La soap opera turca Terra Amara continua a tenere i telespettatori incollati davanti allo schermo nel daytime pomeridiano di Canale 5. Gli spoiler sui nuovi episodi, provenienti dalla Turchia, annunciano che Demir Yaman verrà arrestato non appena la sua ex amante Umit Kahraman (Hande Soral) lo accuserà di averle fatto del male e tentato di ucciderla.

Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) invece commetterà un omicidio per difendere i suoi cari.

Spoiler turchi Terra amara: Demir mette fine alla tresca con Umit

Nelle prossime puntate Zuleyha, a seguito della morte di Yilmaz, darà una seconda possibilità al suo matrimonio con Demir e si renderà conto di amarlo.

A ostacolare i due coniugi ci penserà una new entry. Demir intraprenderà una relazione extraconiugale con Umit e a scoprire i loro incontri segreti sarà Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), la quale ordinerà alla ragazza di allontanarsi da Demir.

Dopo che Sermin (Sibel Taşçıoğlu) porterà alla luce il tradimento di Demir, quest'ultimo metterà fine alla tresca con Umit. La reazione di quest’ultima sarà dura, ma pronta a vendicarsi del ricco imprenditore.

Yaman accusato di tentato omicidio, Zuleyha difende il figlio Adnan e Sevda dai ladri

Umit accuserà Demir di averla spinta giù dalle scale, facendolo finire dietro le sbarre con l’accusa di tentato omicidio. Zuleyha per far scagionare il marito dovrà trovare delle prove per dimostrare la sua innocenza.

Un'altra storyline riguarderà Altun che difenderà i suoi cari da una rapina che avrà luogo nella tenuta. Il piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat) rischierà di essere preso in ostaggio, ma la madre farà di tutto per proteggerlo, arrivando a uccidere uno dei due malviventi con un'arma da fuoco. Metterà in salvo il figlio e Sevda, dopodiché nasconderà ogni traccia del delitto.

Altun accusa Umit di aver rapito sua figlia Leyla

Un'altra storyline riguarderà la sparizione improvvisa della piccola Leyla.

Quando scatterà l'allarme nella tenuta partiranno subito. Zuleyha sospetterà che a rapire sua figlia sia stata Umit: forse potrebbe averlo fatto per vendetta. In preda alla furia Zuleyha punterà la sua pistola contro la dottoressa: a evitare il peggio ci penserà però il marito Demir con il suo provvidenziale intervento. Quest’ultimo che in realtà già sa che a portare via la sua bambina dalla villa non è stata la sua ex amante, ma qualcuno che potrebbe aver agito per sabotarlo.