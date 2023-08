Terminato Temptation Island, Mirko Brunetti e Greta Rossetti hanno intrapreso una frequentazione: i due si mostrano spesso complici sui social, ma un video ha scaturito delle polemiche. Nel dettaglio, la coppia ha postato un videoin macchina. In seguito alle polemiche, Mirko ha deciso di intervenire per chiedere scusa e ha ribadito che non bisogna mai distrarsi mentre si è al volante.

L'intervento di Mirko

Tramite il suo account Instagram, Mirko Brunetti ha pubblicato un video insieme alla neo fiamma Greta Rossetti. Nel dettaglio, il giovane ha deciso di intervenire dopo le polemiche che lo hanno coinvolto: "Quando si guida il cellulare non si usa, anzi scusate per il video che abbiamo postato, è pericoloso". Inoltre ha riferito di essere intervenuto solamente due ore dopo dall'episodio, perché è rimasto "imbottigliato" nel traffico.

Infine insieme a Greta ha ringraziato tutti coloro che continuano a supportare la neo coppia.

Mirko e Greta si scusano dopo il video in autostrada pic.twitter.com/v2XhHOW4AF — disagiotv (@disagio_tv) August 3, 2023

Che cosa è successo

Dopo essere usciti insieme da Temptation Island, Mirko e Greta hanno condiviso moltissimi contenuti sui social. Tra questi è stato postato un video dall'ex tentatrice e mentre Brunetti si trovava alla guida in più occasioni ha rivolto lo sguardo al cellulare e si è distratto per scambiare delle effusioni amorose.

Tale gesto non è passato inosservato sul web, tanto che la coppia è stata duramente criticata. Un utente ha chiesto a Mirko di guardare la strada anziché il telefono, mentre un altro ha chiesto se fossero presenti delle telecamere in modo da sanzionarlo.

Infine c'è anche chi ha definito Mirko e Greta due incoscienti.

Mirko e Perla: il commento dopo Temptation Island

Mirko Brunetti e Perla Varatiero hanno partecipato a Temptation Island: sebbene fossero fidanzati da cinque anni, al falò di confronto hanno deciso di intraprendere due strade separate.

Terminata l'esperienza nel docu-reality di Canale 5, entrambi hanno fatto un bilancio della loro esperienza.

Mirko ha affermato di avere vissuto un mix di emozioni e ha ringraziato la redazione per l'opportunità ricevuta. Oggi, Brunetti è riuscito a raggiungere nuove consapevolezze: "Mi ha aiutato ad avere il coraggio di credere in me stesso lasciando andare quelle sensazioni che non mi facevano più del bene". Dal canto suo, Perla ha riferito di essere entrata a Temptation Island come una "bambina" e ne è uscita da donna: in 21 giorni la sua vita è stata travolta e ciò che pensava essere una certezza, non lo è più.

Tuttavia, ha compreso che non serve a nulla conoscere le persone da tanto tempo poiché non si finirà mai di conoscerle.

Attualmente Mirko e Perla stanno frequentando i rispettivi tentatori: Greta e Igor.