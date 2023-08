Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate di Terra amara che i telespettatori avranno modo di vedere tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5. Le trame dello sceneggiato turco segnalano che Zuleyha Altun confiderà a Demir Yaman di essere innamorata di lui dopo il salvataggio nel bosco.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha viene ritrovata nel bosco dopo alcuni giorni

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Fikret si introdurrà nella fattoria dei Yaman per impossessarsi di una targa scritta da Adnan senior, suo padre naturale.

Un furto che sarà notato da Zuleyha, il quale deciderà di pedinarlo con la propria autovettura. La corsa si concluderà con un confronto tra i due giovani. Al termine di esso, Fikret scapperà come una furia per non rivelare i motivi del suo particolare furto. Intanto, Zuleyha metterà un piede in una tagliola, tanto da rimanere bloccata nel bosco per alcuni giorni. La protagonista poi verrà ritrovata grazie alla guardia civile e gli uomini di Demir.

Demir scopre che sua moglie lo ama

Nelle prossime puntate della soap opera, Demir apparirà molto in ansia per le condizioni di salute di Zuleyha che verrà ritrovata ferita e disidratata. Il ricco imprenditore, infatti, inizierà a mettere in dubbio la tresca clandestina con Umit, con la quale ha appena passato un weekend d'amore ad Ankara in cui ha ventilato l'ipotesi di chiedere la separazione alla moglie.

Fatto sta che la vera svolta avverrà quando Zuleyha (Hilal Altınbilek), completamente ristabilita, confiderà a Demir di amarlo ancora. La donna non capisce come sia successo in seguito alla morte di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), avvenuta per un incidente stradale. Neanche a dirlo, le parole colpiranno moltissimo il figlio della defunta Hunkar che, a questo punto, si troverà in una situazione complicata a causa dell'impegno preso con Umit.

Fikret compie una mossa rischiosa

Tuttavia, i problemi di cuore di Demir andranno in secondo piano quando Fikret (Furkan Palalı) farà diverse copie della targa di Adnan senior, rubata alla tenuta. I suo fine sarà quello di accostarle alla lettera che aveva mandato a sua madre per dirle che non voleva occuparsi di lui. Il nipote di Ali Rahmet, a questo punto, appenderà i cartelloni per tutta Cukurova per fare in modo che i cittadini credano alla teoria che Adnan senior abbia avuto un altro figlio.

Un gesto che desterà tanto chiacchiericcio in tutta la città anche se per Fikret si rivelerà una mossa rischiosa. Demir scoprirà che il nipote di Ali Rahmet è in realtà il suo fratellastro? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara per scoprire come evolverà questa storyline ambientata in Turchia.