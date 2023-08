Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, in programma nel corso della settimana che va dal 4 al 10 settembre 2023, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena.

Behice si troverà messa alle strette da Gaffur e non si farà scrupoli a ricattarlo. Intanto Mujgan farà perdere le sue tracce, creando ansia e preoccupazione in Yilmaz, allarmato soprattutto per le sorti del figlio Kerem Ali.

Mujgan sparisce nel nulla: anticipazioni Terra amara 4-10 settembre

Le anticipazioni di Terra amara fino al 10 settembre 2023 rivelano che Mujgan farà perdere le sue tracce.

Andrà via dalla sua abitazione dopo aver raccolto le sue cose all'interno di una valigia e porterà con sé anche il piccolo Kerem Ali.

Nessuno saprà che fine abbia fatto la donna e nel momento in cui Yilmaz scoprirà come stanno le cose, non potrà non essere preoccupato.

Si mostrerà particolarmente allarmato in primis perché Mujgan ha portato via anche il loro bambino Kerem Ali.

Deciderà di vederci chiaro in tutta questa vicenda: vuole sapere che fine abbia fatto la donna e quali siano le sue reali intenzioni, dato che ha portato via anche il bambino.

Behie spietata: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara fino al 10 settembre rivelano che Behice verrà dimessa dall'ospedale e scoprirà che non potrà tornare nella sua vecchia casa.

Fekeli, avendo dubbi sulla colpevolezza della donna in merito alla morte di Hunkar, deciderà di cacciarla dalla villa che hanno condiviso fino a quel momento e in questo modo Behice dovrà trovarsi una nuova occupazione.

I colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle prossime puntate Gaffur verrà a conoscenza della verità in merito alla morte di Hunkar.

Behice ricatta Gaffur: anticipazioni Terra amara al 10 settembre

Gaffur troverà i documenti di Hunkar, quelli in cui veniva confermato che la donna aveva contribuito alla morte dei suoi precedenti mariti, pur di intascarsi la loro eredità.

Documenti che confermano la colpevolezza di Behice in merito alla morte della mamma di Demir e a quel punto ci sarà la resa dei conti finale tra i due.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che Behice si recherà da Gaffur e lo minaccerà senza scrupoli.

La donna gli chiederà di stare in silenzio e di non svelare a nessuno la verità sulla morte di Hunkar, se non vorrà finire nei guai. Il motivo? Behice sa che Gaffur è il responsabile della morte di Hatip e non si farebbe problemi a confessarlo pubblicamente.

Cosa succederà a questo punto? Gaffur preferirà restare in silenzio pur di non trovarsi nei guai?