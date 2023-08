La Promessa prosegue l'appuntamento nel pomeriggio di Canale 5, e le anticipazioni di venerdì 1 e sabato 2 settembre annunciano momenti importanti. Il palazzo si preparerà al ritorno di Manuel, che avrà bisogno di essere accudito e a questo proposito Camilo parlerà con Jimena sulle difficoltà che potrebbe avere la sua vita. Jana, invece, preparerà la stanza per il marchesino e riceverà belle parole da parte di Jimena. Per la cameriera ci sarà anche la riconoscenza di Romulo, che ricorderà come si è occupata di lui quando era ferito. Nel frattempo Cruz sarà sempre più preoccupata per l'assenza del barone, mentre Candela, Pia, Teresa e Maria sembreranno nascondere qualcosa.

Infine, Jana troverà nell'hangar una sua foto conservata da Manuel.

Anticipazioni La Promessa: Jana aspetta il ritorno di Manuel

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la notizia che Manuel sia vivo farà gioire tutti al palazzo. Jana parlerà con Curro del ritorno del marchesino tra un paio di giorni e nel frattempo nasconderà il biglietto minatorio destinato al barone. La ragazza riuscirà a non far vedere a Curro la lettera mettendola tra le pagine di Delitto e castigo, ma lui capirà che le sta nascondendo il libro e vorrà delle spiegazioni. Per Jana, inoltre, ci sarà un momento imbarazzante durante la preparazione della camera che ospiterà Manuel. In questa occasione Jimena le chiederà di aiutare il suo fidanzato e le esprimerà anche tutta la sua stima, sia come cameriera che come persona.

Quando Jana andrà nell'hangar, troverà delle foto di Manuel che la ritraggono e capirà che il ragazzo conserva ancora le sue immagini.

Anticipazioni puntate di venerdì 1 e sabato 2 settembre: Petra sospettosa della servitù

Le puntate de La Promessa di venerdì 1 e sabato 2 settembre vedono al centro delle scene la misteriosa sparizione del barone.

Dopo averlo fatto cercare ovunque senza successo, Cruz inizierà seriamente a preoccuparsi per il padre. Nel frattempo Pia, Teresa, Maria e Candela saranno strane e nervose, e la cosa non sfuggirà agli occhi attenti di Petra e le accuserà di parlare male di lei alle sue spalle. Simona penserà di intervenire a favore delle sue amiche dicendo alla governante che stavano parlando di padre Camilo.

Questo, però, non farà altro che far innervosire ancora di più Petra, che non perderà tempo e andrà ad avvisare il parroco.

Romulo riconoscente a Jana per averlo curato

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che nelle puntate di venerdì 1 e sabato 2 settembre ci sarà spazio anche per Maria, che sarà triste a causa della partenza di Salvador. Lope, per tirare su l'amica le chiederà di andare a ballare, ma lei rifiuterà di uscire. Nel frattempo padre Camilo parlerà con Jimena e la metterà in guardia sul futuro con Manuel, che verserà in gravi condizioni e il parroco farà presente alla ragazza tutte le difficoltà che potrebbe incontrare con lui. Infine Romulo mostrerà la sua riconoscenza a Jana per essersi presa cura di lui dopo l'aggressione. L'uomo le regalerà cameriera un paio di stivali per ringraziarla.