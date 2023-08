Terra Amara prosegue con nuovi appuntamenti su Canale 5 e le anticipazioni annunciano una puntata decisiva per domenica 6 agosto. Il misterioso personaggio di Fikret, infatti, mostrerà un lato di sé molto crudele, ma che farà capire finalmente ai telespettatori se è un impostore o no. Si apprenderà che il nipote di Fekeli è dalla parte di suo zio, tanto che dopo aver rincorso un malvivente, lo sequestrerà e lo torturerà. Fikret gli farà confessare chi è stato a organizzare l'agguato ai danni di Fekeli e diventerà il nuovo eroe di Cukurova.

Anticipazioni Terra amara: Fikret faccia a faccia con l'uomo di Ankara

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che la puntata in onda domenica 6 agosto sarà decisiva per chiarire le intenzioni di Fikret. Una telefonata poco prima dell'agguato subito dal nuovo arrivato e suo zio ha messo in allarme molti fan che hanno pensato che Fikret avesse organizzato tutto. In realtà, domenica si scoprirà che il nipote di Fekeli è ben schierato dalla parte della sua famiglia e che subito dopo l'agguato ha inseguito e acciuffato uno dei malviventi. Fikret porterà l'uomo di Ankara in un luogo abbandonato e in questa occasione mostrerà il suo lato più crudele pur di fargli confessare chi c'è dietro al tentato omicidio di suo zio.

Anticipazioni puntata di domenica 6 agosto: Fikret farà parlare il malvivente

La puntata di Terra amara in onda domenica 6 agosto vedrà Fikret protagonista assoluto. Il nipote di Fekeli punterà la sua arma e costringerà uno degli attentatori a guidare fino a un luogo isolato. Una volta arrivati a destinazione, Fikret legherà il malvivente a delle travi ed inizierà a fargli delle domande a cui l'uomo non vorrà rispondere.

A quel punto, il nipote di Fekeli inizierà ad usare le maniere forti, in un primo momento colpendo la sua vittima con un grosso bastone di legno e poi minacciandola con un coltello. L'uomo di Ankara, sentendosi a un passo dalla morte, inizierà a parlare quando Fikret appiccherà un fuoco sotto i suoi piedi.

Behice proverà a convincere Fekeli che suo nipote è un impostore

Le anticipazioni di Terra amara di domenica 6 agosto rivelano che Fikret riuscirà a far parlare l'uomo di Ankara. Si scoprirà che dietro alle operazioni illecite della banda per appropriarsi dei terreni di Cukurova c'è il sottosegretario Cekirceli. L'uomo verrà consegnato alla polizia e Fikret diventerà il nuovo eroe della città. Nel frattempo, Behice, ignara di tutto, mostrerà il falso documento dell'uomo a Fekeli, provando a convincerlo che si tratti di un impostore interessato alla sua ricca eredità. Ali Rahmet, tuttavia, non avrà bisogno di prove e dopo il gesto eroico di Fikret sarà certo di aver accolto in casa suo nipote.