Il pubblico aspetta trepidante l'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore su Rai 1 e vi è molta curiosità per quanto riguarda il segreto della contessa Adelaide, così come le decisioni di Vittorio che sarà diviso fra vita privata e professionale. Sicuramente non ci sarà più Ludovica Brancia di Montalto come ha reso noto l'attrice Giulia Arena con un post sui social.

Trame Il Paradiso delle Signore 8, Marcello diventa un uomo d'affari

Proprio per quanto concerne Marcello Barbieri, ex fidanzato di Ludovica Brancia di Montalto, nelle anticipazioni della soap di Rai 1, si può scoprire che l'uomo ricoprirà un ruolo principale nelle dinamiche finanziarie legate alla contessa Adelaide.

Dopo aver studiato e lavorato molto per riuscire ad affermarsi, Barbieri lascerà il suo impegno nella caffetteria per trovare la sua dimensione. Per effetto del suo rapporto con Adelaide, Marcello diverrà un importante uomo d'affari. La relazione fra lui e la contessa crescerà sempre di più tanto da vivere la loro love story alla luce del sole.

Bivio sentimentale, invece, per Matilde che aumenterà la sua intesa con Vittorio, nonostante i loro numerosi impegni professionali. L'uomo si rivelerà un aiuto principale per Matilde e la supporterà a fare luce su una notte tragica che ha finito con il segnare per sempre la sua vita. Proprio per questo, la donna potrebbe scegliere di rivalutare la sua relazione con Tancredi ponendo fine al suo matrimonio per cominciare una nuova love story.

Alessandro Tersigni ospite a Estate in diretta rilascia qualche anticipazione e precisa che sul set c'è una bella atmosfera

Proprio Alessandro Tersigni ultimamente ha svelato alcune anticipazioni sul suo personaggio e non soltanto. Tersigni è stato ospite ad Estate in diretta, talk condotto da Luca Semprini e Nunzia De Girolamo.

Oltre ad affermare che vi è una bellissima atmosfera sul set, l'ex concorrente del Grande Fratello aveva anticipato che Vittorio sarà preso dalla concorrenza del negozio di lusso aperto da Umberto e Tancredi e sarà tormentato dalla relazione complicata con Matilde. Il talk targato Rai è riuscito ad avere anche Chiara Baschetti che interpreta la donna.

Protagonisti della soap opera saranno i consueti triangoli amorosi. La Rai si attende un nuovo successo con ascolti da capogiro nella fascia daytime e, dalle anticipazioni sembrerebbe che vi siano tutti i presupposti.