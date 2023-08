Le nuove puntate di Un posto al sole vanno in onda in prima visione assoluta dal 28 agosto 2023, come sempre alle ore 20:50 circa su Rai 3 e on demand su RaiPlay. Durante la settimana, ci sarà un cambio di programmazione. Nello specifico, giovedì 31 agosto lo sceneggiato non verrà trasmesso.

Si recupera però venerdì 1 settembre con un doppio episodio, nel corso del quale Damiano sarà nei guai fino al collo e Riccardo, dopo essere tornato dalla vacanza con Rossella, le farà una sorprendente proposta.

Un posto al sole cambia la messa in onda nell'ultima settimana di agosto

Finalmente, dopo la pausa estiva, Un posto al sole torna con le puntate inedite della nuova stagione su Rai 3 a partire dal 28 agosto, al consueto orario.

Le trame riprenderanno con la situazione gravosa di Marina, che rischia di andare in carcere per colpa delle insinuazioni di Marina, alle quali Ferri ha creduto.

Renato tornerà dalla Sicilia e verrà a sapere della nuova vita di Giulia restandone spiazzato. Poggi non riuscirà a mandare giù questo boccone amaro e si sentirà più solo che mai.

La puntata di giovedì 31 agosto non andrà in onda, ma Upas recupera con un super doppio episodio l'1 settembre, nel quale accadranno eventi tanto inaspettati quanto decisivi per le trame della nuova stagione.

Un posto al sole, doppia puntata venerdì 1 settembre 2023: le anticipazioni

Il doppio episodio di Un posto al sole che andrà in onda venerdì 1 settembre segnerà un punto di svolta nelle trame. Le anticipazioni raccontano che Damiano sarà ancora preso dalla sua lotta interna. Da una parte vorrebbe liberarsi di Eduardo ma dall'altra sa che metterebbe a rischio ogni cosa.

Nel frattempo, Clara dovrà chiarire la sua posizione con Sabbiese, dopo che Rosa le ha svelato di aver dichiarato il falso alla polizia per coprirlo. Alberto Palladini approfitterà di questa ghiotta occasione?

Michele consiglierà a Luca di essere sincero e così Giulia sarà sul punto di scoprire la sua malattia che lo tormenta in silenzio.

E poi ancora, nella doppia puntata di Un posto al sole in programma per venerdì 1 settembre - come recupero dell'episodio di giovedì - Rossella e Riccardo torneranno dalle vacanze e tutto cambierà.

Rossella e Riccardo si sposano?

Dalle anticipazioni di Upas si evince che Crovi farà una sorprendente proposta a Rossella, che la metterà in grande difficoltà, anche nei confronti di Nunzio. Di che cosa si tratta? Non si esclude che possa trattarsi di una proposta di matrimonio.

L'attesa sta quasi per finire e presto arriverà la nuova stagione di Upas, con tante trame ancora da sviscerare e altrettante storyline inedite, come sempre su Rai 3 e su Raiplay.