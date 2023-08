Terra Amara andrà in vacanza e per la settimana di ferragosto saranno tramesse le repliche delle prime puntate. Al ritorno, tuttavia, il pubblico assisterà ad alcuni dei momenti più emozionanti della soap perché ci sarà il funerale di Hunkar. Tutti andranno a rendere omaggio alla donna più importante di Cukurova, e non mancherà la presenza di Sevda. La cerimonia sarà interrotta dall'arrivo dei gendarmi che arresteranno Sevda come principale sospettata per la morte di Hunkar Yaman.

Anticipazioni di Terra amara: Demir distrutto per la morte di Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che ci saranno momenti molto toccanti. Il corpo senza vita di Hunkar, infatti, verrà ritrovato da Demir che sarà fuori di sé per il dolore. Tutti si stringeranno attorno al dolore di Yaman e Sevda non sarà da meno. Nonostante il suo continuo conflitto con Hunkar, la cantante non rifiuterà il suo sostegno all'uomo che considera come suo figlio.

La presenza di Sevda alla veglia funebre farà storcere il naso a molti e il vociare della gente farà soffrire la cantante. Zuleyha capirà la situazione e non esiterà a prestare il suo sostegno alla donna con un abbraccio. Sevda andrà via, ma tornerà per il funerale di Hunkar.

Anticipazioni di agosto: Cukurova dà il suo addio a Hunkar Yaman

Le puntate di Terra amara al ritorno dalle vacanze estive vedranno al centro dei riflettori il funerale di Hunkar Yaman. La morte della protagonista segnerà le vite di tutti gli abitanti di Cukurova che in lei vedevano un punto di riferimento, umano ed economico.

L'addio a Hunkar sarà molto commovente e non vedrà differenza di classi sociali: ci saranno personaggi importanti e gente semplice. Sevda resterà per tutto il tempo accanto a Demir che sarà disperato e ancora incredulo per il terribile lutto che lo ha travolto.

Sevda principale sospettata per l'omicidio della madre di Demir

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che il funerale di Hunkar Yaman sarà interrotto dall'arrivo dei gendarmi.

Tutti saranno sorpresi quando arriveranno le guardie e arresteranno Sevda come maggiore sospettata per la morte di Hunkar.

Per Demir sarà un duro colpo, perché nonostante la grande fiducia che ha sempre avuto nella donna non potrà fare altro che sospettare di lei. Contro Sevda, infatti ci sarà una prova schiacciante: i gioielli di Hunkar Yaman verranno ritrovati in casa sua. Sarà molto difficile dimostrare la sua innocenza, ma alla fine la giustizie trionferà: la cantante verrà rilasciata perché al momento dell'omicidio era in casa.