Sono passati poco più di due anni dal giorno in cui si sono scelti a U&D ma oggi, lunedì 28 agosto, Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani hanno ufficializzato la loro rottura. Con un messaggio postato tra le Instagram storie, la tronista e il corteggiatore hanno comunicato ai fan la fine della loro relazione: tra i motivi dell'addio, la distanza e divergenze caratteriali aggravate dal vivere lontani. Un'altra coppia nata tra protagonisti del Trono Classico, dunque, si è separata al termine di un'estate nera per gli amori sbocciati nel dating-show.

Aggiornamenti sui ragazzi di U&D

Nel giorno in cui dovrebbe essere fatta chiarezza sul futuro di Brando nel cast di U&D (in serata trapeleranno le anticipazioni di una nuova registrazione, pare decisiva per il tronista al centro di segnalazioni che lo vogliono fidanzato), due ex del Trono Classico hanno ufficializzato la fine della loro relazione.

Era dicembre del 2021 quando Roberta Ilaria Giusti sceglieva Samuele Carniani davanti alle telecamere: la ragazza preferì il timido corteggiatore a Luca Salatino, che poi ebbe la possibilità di riscattarsi diventando tronista.

La storia d'amore tra i due giovani è durata un paio d'anni, ma è negli ultimi mesi che i fan hanno cominciato ad accorgersi del gelo che era calato tra loro sui social network: dallo scambiarsi continuamente dediche e parole romantiche, i due sono passati al silenzio più totale e questo ha fatto partire le prime voci di crisi.

Le spiegazioni della tronista di U&D

Nel primo pomeriggio di lunedì 28 agosto, Roberta ha preso parola su Instagram per annunciare la rottura con Samuele.

"Nonostante il sentimento che c'è sempre stato, certe divergenze hanno avuto la meglio e hanno creato una distanza che ci ha allontanato", ha esordito la romana nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Nel motivare l'addio al fidanzato, l'ex tronista di U&D ha aggiunto: "Forzare incastri o voltarsi dall'altra parte pur di stare insieme, ci avrebbe fatto solo male".

"Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che nessuno vuole far soffrire l'altro. Questa decisione è stata difficile ma l'abbiamo presa per il bene di entrambi", ha concluso Giusti prima di lasciare aperta la porta ad un ritorno di fiamma in futuro.

La ragazza, infatti, ha confermato di provare ancora un forte sentimento per Carniani e di non sapere cosa può accadere tra qualche mese, quando magari le cose potrebbero sistemarsi.

La versione del corteggiatore di U&D

Anche Samuele ha affidato a Instagram il suo primo sfogo dopo la fine della storia d'amore con Roberta.

"Scrivo e ho un nodo alla gola inspiegabile. Abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione da persone mature, e dire basta è stata la scelta più difficile", ha esordito l'ex corteggiatore di U&D tra le sue storie del 28 agosto.

Sulla falsariga di quello che ha dichiarato l'ormai ex fidanzata, Carniani ha fatto sapere che i motivi principali dell'addio sono la distanza e alcune divergenze caratteriali che nell'ultimo periodo avevano offuscato il loro forte sentimento.

"L'amore non svanisce in due giorni e in futuro le cose potrebbero sistemarsi", ha detto ancora il giovane.

Insomma, annunci pressoché identici per i ragazzi che si sono scelti davanti alle telecamere di Canale 5 un paio d'anni fa e che oggi si sono lasciati ufficialmente.

Questa coppia si va ad aggiungere alle tante altre che si sono separate durante l'estate o negli ultimi mesi: Federico e Carola, Alessandra e Luca, Soraia e Luca, Nicole e Carlo Alberto, Veronica e Matteo.